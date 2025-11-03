Салат "Анастасия" для праздничного стола: делимся простым рецептом эффектного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить по-настоящему сытный, вкусный праздничный салат, идеальной основой будет куриное филе, которое хорошо сочетается с консервированными ананасами, яйцами, сыром, орехами. 

Салат "Анастасия" для праздничного стола: делимся простым рецептом эффектного блюда

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата с филе, ананасами и яйцами. 

Ингредиенты:

  • куриное филе 1 шт
  • ананасы консервированные 1 б
  • яйца 3 шт
  • твердый сыр 200 г
  • грецкие орехи
  • майонез
  • чеснок 1 зубчик

Способ приготовления: 

1. Отваренное куриное филе нарезаем кубиком и выкладываем на тарелку.

Салат "Анастасия" для праздничного стола: делимся простым рецептом эффектного блюда

2. Следующим слоем идут порезанные кубиком ананасы, затем натертые яйца и сыр. Все слои смазываем майонезом с чесночком.

Салат "Анастасия" для праздничного стола: делимся простым рецептом эффектного блюда

3. Сверху посыпаем грецкими орехами.

Салат "Анастасия" для праздничного стола: делимся простым рецептом эффектного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты