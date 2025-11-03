Все рецепты
Салат "Анастасия" для праздничного стола: делимся простым рецептом эффектного блюда
Если вы хотите приготовить по-настоящему сытный, вкусный праздничный салат, идеальной основой будет куриное филе, которое хорошо сочетается с консервированными ананасами, яйцами, сыром, орехами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата с филе, ананасами и яйцами.
Ингредиенты:
- куриное филе 1 шт
- ананасы консервированные 1 б
- яйца 3 шт
- твердый сыр 200 г
- грецкие орехи
- майонез
- чеснок 1 зубчик
Способ приготовления:
1. Отваренное куриное филе нарезаем кубиком и выкладываем на тарелку.
2. Следующим слоем идут порезанные кубиком ананасы, затем натертые яйца и сыр. Все слои смазываем майонезом с чесночком.
3. Сверху посыпаем грецкими орехами.
