Если вы хотите приготовить по-настоящему сытный, вкусный праздничный салат, идеальной основой будет куриное филе, которое хорошо сочетается с консервированными ананасами, яйцами, сыром, орехами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата с филе, ананасами и яйцами.

Ингредиенты:

куриное филе 1 шт

ананасы консервированные 1 б

яйца 3 шт

твердый сыр 200 г

грецкие орехи

майонез

чеснок 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Отваренное куриное филе нарезаем кубиком и выкладываем на тарелку.

2. Следующим слоем идут порезанные кубиком ананасы, затем натертые яйца и сыр. Все слои смазываем майонезом с чесночком.

3. Сверху посыпаем грецкими орехами.

