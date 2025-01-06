Салат "Белочка": из чего приготовить вкусное и самое простое блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Плавленный сыр, майонез, вареные яйца могут быть основой для приготовления вкусных салатов и быстрых закусок. Стоит отметить, что яйца и плавленный сыр отлично сочетаются со всеми продуктами.

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Что приготовить из яиц и сыра

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного и очень простого салата в приготовлении – "Белочка".

Вкусный салат

Ингредиенты:

  • 3 отварных яйца
  • 100 г твердого сыра (или 3 плавленых сырка)
  • 3 зубчика чеснока
  • 100 г майонеза
  • 2 щепотки соли
  • молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

1. На среднюю или большую терку натрите сыр и вареные яйца, добавьте тертый чеснок.

Ингредиенты для блюда

2. Смешайте все ингредиенты в миске с майонезом, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.

Готовый салат

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