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Салат "Белочка": из чего приготовить вкусное и самое простое блюдо
Плавленный сыр, майонез, вареные яйца могут быть основой для приготовления вкусных салатов и быстрых закусок. Стоит отметить, что яйца и плавленный сыр отлично сочетаются со всеми продуктами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного и очень простого салата в приготовлении – "Белочка".
Ингредиенты:
- 3 отварных яйца
- 100 г твердого сыра (или 3 плавленых сырка)
- 3 зубчика чеснока
- 100 г майонеза
- 2 щепотки соли
- молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
1. На среднюю или большую терку натрите сыр и вареные яйца, добавьте тертый чеснок.
2. Смешайте все ингредиенты в миске с майонезом, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.
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