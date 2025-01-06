Плавленный сыр, майонез, вареные яйца могут быть основой для приготовления вкусных салатов и быстрых закусок. Стоит отметить, что яйца и плавленный сыр отлично сочетаются со всеми продуктами.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного и очень простого салата в приготовлении – "Белочка".

Ингредиенты:

3 отварных яйца

100 г твердого сыра (или 3 плавленых сырка)

3 зубчика чеснока

100 г майонеза

2 щепотки соли

молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

1. На среднюю или большую терку натрите сыр и вареные яйца, добавьте тертый чеснок.

2. Смешайте все ингредиенты в миске с майонезом, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.

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