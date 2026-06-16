Салат "Дамский" с крабовыми палочками – это легкое и быстрое блюдо, которое хорошо подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Он готовится из простых продуктов, которые легко найти в любом магазине. Благодаря сочетанию крабовых палочек, сыра и свежих овощей салат получается нежным и сбалансированным по вкусу. Приготовление занимает минимум времени, что делает рецепт удобным даже в напряженный день. Такой вариант часто выбирают, когда нужно приготовить что-то быстрое, но эффектное.

Идея приготовления салата "Дамский" с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 1 упаковка

творог – 1 упаковка

помидоры – 2-3 шт.

майонез – 3-4 ст.л.

чеснок – 1-2 зубчика

укроп – небольшой пучок

Способ приготовления:

1. Сначала крабовые палочки нужно нарезать небольшими кусочками и выложить первым слоем в салатник.

2. Отдельно смешать майонез с измельченным чесноком и равномерно смазать первый слой.

3. Затем поверх крабовых палочек следует посыпать мелко нарезанный укроп.

4. Следующим слоем выкладывается творог, который также смазывается соусом из майонеза и чеснока.

5. Завершающим слоем выкладываются свежие помидоры, нарезанные небольшими кубиками или дольками. По желанию сверху можно добавить немного зелени для более выразительного вида.

6. Готовый салат рекомендуется немного охладить перед подачей, чтобы слои лучше соединились между собой.

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