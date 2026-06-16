Салат "Дамский" с крабовыми палочками: делимся идеальным рецептом для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
144
Салат 'Дамский' с крабовыми палочками: делимся идеальным рецептом для праздничного стола
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Салат "Дамский" с крабовыми палочками – это легкое и быстрое блюдо, которое хорошо подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Он готовится из простых продуктов, которые легко найти в любом магазине. Благодаря сочетанию крабовых палочек, сыра и свежих овощей салат получается нежным и сбалансированным по вкусу. Приготовление занимает минимум времени, что делает рецепт удобным даже в напряженный день. Такой вариант часто выбирают, когда нужно приготовить что-то быстрое, но эффектное.

Идея приготовления салата "Дамский" с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.

Салат "Дамский" с крабовыми палочками: делимся идеальным рецептом для праздничного стола

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 1 упаковка
  • творог – 1 упаковка
  • помидоры – 2-3 шт.
  • майонез – 3-4 ст.л.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • укроп – небольшой пучок

Способ приготовления:

Салат "Дамский" с крабовыми палочками: делимся идеальным рецептом для праздничного стола

1. Сначала крабовые палочки нужно нарезать небольшими кусочками и выложить первым слоем в салатник.

2. Отдельно смешать майонез с измельченным чесноком и равномерно смазать первый слой.

Салат "Дамский" с крабовыми палочками: делимся идеальным рецептом для праздничного стола

3. Затем поверх крабовых палочек следует посыпать мелко нарезанный укроп.

Салат "Дамский" с крабовыми палочками: делимся идеальным рецептом для праздничного стола

4. Следующим слоем выкладывается творог, который также смазывается соусом из майонеза и чеснока.

5. Завершающим слоем выкладываются свежие помидоры, нарезанные небольшими кубиками или дольками. По желанию сверху можно добавить немного зелени для более выразительного вида.

Салат "Дамский" с крабовыми палочками: делимся идеальным рецептом для праздничного стола

6. Готовый салат рекомендуется немного охладить перед подачей, чтобы слои лучше соединились между собой.

Салат "Дамский" с крабовыми палочками: делимся идеальным рецептом для праздничного стола

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