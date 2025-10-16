Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, котлет, а также также сочных отбивных и намазок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата с консервированными ананасами, филе и майонезом.

Ингредиенты:

Куриное филе 300 г

Консервированные ананасы 200 г

Твердый сыр 100 г

Вареные яйца 3 шт

Кукуруза консервированная 150 г

Майонез по вкусу (можно смешать с йогуртом 50/50)

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками. Яйца нарезать кубиками. Сыр натереть на крупной терке или тоже нарезать кубиками.

2. Отцедить ананасы и кукурузу. Смешать все ингредиенты в глубокой миске. Добавить майонез (или смесь с йогуртом), посолить и поперчить по вкусу.

3. Перемешать и оставить настояться 20-30 минут в холодильнике.

