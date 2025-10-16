Видео дня
Салат "Гавайи" для праздничного стола: самый простой рецепт вкусного блюда
Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, котлет, а также также сочных отбивных и намазок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата с консервированными ананасами, филе и майонезом.
Ингредиенты:
- Куриное филе 300 г
- Консервированные ананасы 200 г
- Твердый сыр 100 г
- Вареные яйца 3 шт
- Кукуруза консервированная 150 г
- Майонез по вкусу (можно смешать с йогуртом 50/50)
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками. Яйца нарезать кубиками. Сыр натереть на крупной терке или тоже нарезать кубиками.
2. Отцедить ананасы и кукурузу. Смешать все ингредиенты в глубокой миске. Добавить майонез (или смесь с йогуртом), посолить и поперчить по вкусу.
3. Перемешать и оставить настояться 20-30 минут в холодильнике.
