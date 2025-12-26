Салат "Гавайский" для новогоднего стола: самый легкий рецепт сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,5 т.
Рецепт салата

Куриное филе и ананасы – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов и закусок. А если добавить сыр и яйца, блюдо будет не только вкусным, но и сытным.

Салат "Гавайский" для новогоднего стола: самый легкий рецепт сытного и вкусного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из филе, с ананасами и сыром. 

Салат "Гавайский" для новогоднего стола: самый легкий рецепт сытного и вкусного блюда

Ингредиенты:

  • отварное куриное филе
  • 3 яйца
  • твердый сыр — 100 г
  • зелень, томаты черри
  • кукуруза
  • консервированный ананас
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Выкладываем салат слоями. Каждый слой смазываем майонезом для нежности.

Салат "Гавайский" для новогоднего стола: самый легкий рецепт сытного и вкусного блюда

2. Добавляем для красоты и свежести — укроп и томаты черри!

Салат "Гавайский" для новогоднего стола: самый легкий рецепт сытного и вкусного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты