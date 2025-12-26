Все рецепты
Салат "Гавайский" для новогоднего стола: самый легкий рецепт сытного и вкусного блюда
Куриное филе и ананасы – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов и закусок. А если добавить сыр и яйца, блюдо будет не только вкусным, но и сытным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из филе, с ананасами и сыром.
Ингредиенты:
- отварное куриное филе
- 3 яйца
- твердый сыр — 100 г
- зелень, томаты черри
- кукуруза
- консервированный ананас
- майонез
Способ приготовления:
1. Выкладываем салат слоями. Каждый слой смазываем майонезом для нежности.
2. Добавляем для красоты и свежести — укроп и томаты черри!
