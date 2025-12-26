Куриное филе и ананасы – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов и закусок. А если добавить сыр и яйца, блюдо будет не только вкусным, но и сытным.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из филе, с ананасами и сыром.

Ингредиенты:

отварное куриное филе

3 яйца

твердый сыр — 100 г

зелень, томаты черри

кукуруза

консервированный ананас

майонез

Способ приготовления:

1. Выкладываем салат слоями. Каждый слой смазываем майонезом для нежности.

2. Добавляем для красоты и свежести — укроп и томаты черри!

