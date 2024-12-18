Куриная печень – отличный продукт для приготовления вкусных салатов, паштетов, закусок. Еще печень можно просто пожарить с луком, овощами, а также запечь со сливами в духовке.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного печеночного салата "Граф".

Ингредиенты:

500 г куриной печени (отвариваем, натираем на крупной терке)

2 репчатых лука

1 морковь

4 маринованных огурца

4 яйца

100 г сыра

майонез

Способ приготовления:

1. Сварите печень, яйца и натрите.

2. Огурцы порежьте кубиком.

3. Из лука и моркови сделайте зажарку.

4. Соберите салат слоями: печень, зажарка, огурцы, яйца, каждый слой смазываем майонезом.

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