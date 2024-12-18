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Салат "Граф" на Новый год 2025: простой рецепт сытного и бюджетного блюда
Куриная печень – отличный продукт для приготовления вкусных салатов, паштетов, закусок. Еще печень можно просто пожарить с луком, овощами, а также запечь со сливами в духовке.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного печеночного салата "Граф".
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени (отвариваем, натираем на крупной терке)
- 2 репчатых лука
- 1 морковь
- 4 маринованных огурца
- 4 яйца
- 100 г сыра
- майонез
Способ приготовления:
1. Сварите печень, яйца и натрите.
2. Огурцы порежьте кубиком.
3. Из лука и моркови сделайте зажарку.
4. Соберите салат слоями: печень, зажарка, огурцы, яйца, каждый слой смазываем майонезом.
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