Салат "Граф" на Новый год 2025: простой рецепт сытного и бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Куриная печень – отличный продукт для приготовления вкусных салатов, паштетов, закусок. Еще печень можно просто пожарить с луком, овощами, а также запечь со сливами в духовке. 

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Сытный салат из печени

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного печеночного салата "Граф". 

Вкусный новогодний салат

Ингредиенты: 

  • 500 г куриной печени (отвариваем, натираем на крупной терке)
  •  2 репчатых лука  
  •  1 морковь
  •  4 маринованных огурца
  •  4 яйца  
  •  100 г сыра 
  •  майонез

Способ приготовления: 

1. Сварите печень, яйца и натрите.

Печень для салата

2. Огурцы порежьте кубиком.

Соленые огурцы

3. Из лука и моркови сделайте зажарку.

Приготовление блюда

4. Соберите салат слоями: печень, зажарка, огурцы, яйца, каждый слой смазываем майонезом.

Готовый салат с печенью

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