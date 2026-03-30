Салат из пекинской капусты для пасхального стола: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Пекинская капуста – самый простой и при этом универсальный овощ, который может быть основой для салатов и голубцов. Стоит отметить, что капуста идеально сочетается со всеми овощами, а также колбасой, сыром, креветками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного салата из пекинской капусты.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста 500 г
  • куриное отварное филе 1 шт.
  • кукуруза 1 банка
  • твердый сыр 140 г
  • огурцы 2 шт.

Ингредиенты для соуса:

  • сметана (или йогурт 8-10%) 4 ст.л. (с горкой)
  • горчица 1 ч.л. (без горки)
  • сок лимона 1 ч.л.
  • соус терияки 1 ч.л.
  • соль и перец черный по вкусу
  • прованские травы 1/3 ч.л.

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, огурцы, сыр натрите, добавьте кукурузу.

2. Смешайте все для соуса и полейте салат, перемешайте.

