Салат из пекинской капусты для пасхального стола: самый простой рецепт
Пекинская капуста – самый простой и при этом универсальный овощ, который может быть основой для салатов и голубцов. Стоит отметить, что капуста идеально сочетается со всеми овощами, а также колбасой, сыром, креветками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного салата из пекинской капусты.
Ингредиенты:
- пекинская капуста 500 г
- куриное отварное филе 1 шт.
- кукуруза 1 банка
- твердый сыр 140 г
- огурцы 2 шт.
Ингредиенты для соуса:
- сметана (или йогурт 8-10%) 4 ст.л. (с горкой)
- горчица 1 ч.л. (без горки)
- сок лимона 1 ч.л.
- соус терияки 1 ч.л.
- соль и перец черный по вкусу
- прованские травы 1/3 ч.л.
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, огурцы, сыр натрите, добавьте кукурузу.
2. Смешайте все для соуса и полейте салат, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: