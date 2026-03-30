Пекинская капуста – самый простой и при этом универсальный овощ, который может быть основой для салатов и голубцов. Стоит отметить, что капуста идеально сочетается со всеми овощами, а также колбасой, сыром, креветками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного салата из пекинской капусты.

Ингредиенты:

пекинская капуста 500 г

куриное отварное филе 1 шт.

кукуруза 1 банка

твердый сыр 140 г

огурцы 2 шт.

Ингредиенты для соуса:

сметана (или йогурт 8-10%) 4 ст.л. (с горкой)

горчица 1 ч.л. (без горки)

сок лимона 1 ч.л.

соус терияки 1 ч.л.

соль и перец черный по вкусу

прованские травы 1/3 ч.л.

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, огурцы, сыр натрите, добавьте кукурузу.

2. Смешайте все для соуса и полейте салат, перемешайте.

