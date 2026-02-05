Салат из пекинской капусты "Праздничный": гости будут просить рецепт

Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления очень вкусных и легких салатов, а а также голубцов. Она хорошо сочетается со всеми овощами, особенно – свежими огурцами, ананасами, кукурузой, сыром, яйцами, тунцом, крабовыми палочками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты.

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста 300 г (примерно 1/2 среднего кочана)
  • Огурец свежий 1 большой или 2 маленьких
  • Кукуруза консервированная 1/2 банки (120-150
  • Копченое или вареное куриное филе  200-250 г
  • Соль, перец по вкусу

Заправка (идеально сбалансированная):

  • Майонез 2 ст. л.
  • Сметана  2 ст. л.
  • Горчица (обычная или французская) 1 ч. л.
  • Лимонный сок 1/2 ч. л. (по желанию, делает вкус свежее)

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко капусту, огурцы произвольно. Добавьте кукурузу, порезанное филе, специи.

2. Смешайте все для заправки и заправьте салат, перемешайте и можно подавать!

