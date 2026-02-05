Все рецепты
Салат из пекинской капусты "Праздничный": гости будут просить рецепт
Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления очень вкусных и легких салатов, а а также голубцов. Она хорошо сочетается со всеми овощами, особенно – свежими огурцами, ананасами, кукурузой, сыром, яйцами, тунцом, крабовыми палочками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста 300 г (примерно 1/2 среднего кочана)
- Огурец свежий 1 большой или 2 маленьких
- Кукуруза консервированная 1/2 банки (120-150
- Копченое или вареное куриное филе 200-250 г
- Соль, перец по вкусу
Заправка (идеально сбалансированная):
- Майонез 2 ст. л.
- Сметана 2 ст. л.
- Горчица (обычная или французская) 1 ч. л.
- Лимонный сок 1/2 ч. л. (по желанию, делает вкус свежее)
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко капусту, огурцы произвольно. Добавьте кукурузу, порезанное филе, специи.
2. Смешайте все для заправки и заправьте салат, перемешайте и можно подавать!
