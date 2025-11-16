Салаты из свеклы – всегда отличный вариант блюда для обеда, ужина и праздничного стола. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, а также зеленью, орехами, черносливом, сыром, яйцами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с майонезом и черносливом.

Ингредиенты:

свекла

майонез

чеснок

чернослив

специи

сыр твердый

Способ приготовления:

1. Свеклу сварите, натрите вместе с сыром. Порежьте чернослив и натрите чеснок.

2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

