Все рецепты
Салат из свеклы "Карнавал" для новогоднего стола: делимся простым рецептом
Салаты из свеклы – всегда отличный вариант блюда для обеда, ужина и праздничного стола. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, а также зеленью, орехами, черносливом, сыром, яйцами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с майонезом и черносливом.
Ингредиенты:
- свекла
- майонез
- чеснок
- чернослив
- специи
- сыр твердый
Способ приготовления:
1. Свеклу сварите, натрите вместе с сыром. Порежьте чернослив и натрите чеснок.
2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: