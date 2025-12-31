Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Салат из свеклы на каждый день и для праздничного стола: простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
138
Рецепт салата

Свекла – идеальный овощ для приготовления очень вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что свеклу для блюда лучше всего не варить, а запекать, так она будет еще вкуснее и полезнее.

Салат из свеклы на каждый день и для праздничного стола: простой рецепт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с тунцем и зеленью.

Салат из свеклы на каждый день и для праздничного стола: простой рецепт

Ингредиенты:

  • листья салата
  • красный лук
  • отварная свекла
  • консервированный тунец (в собственном соку)
  • сыр фелата
  • микс зерен для салатов

Заправка:

  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. горчицы в зернах
  • сок половинки лимона

Способ приготовления:

1. Порежьте вареную свеклу слайсами. Добавьте зелень, тунец, сыр, лук.

Салат из свеклы на каждый день и для праздничного стола: простой рецепт

2. Смешайте все для заправки и полейте салат.

Салат из свеклы на каждый день и для праздничного стола: простой рецепт

