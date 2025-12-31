Все рецепты
Салат из свеклы на каждый день и для праздничного стола: простой рецепт
Свекла – идеальный овощ для приготовления очень вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что свеклу для блюда лучше всего не варить, а запекать, так она будет еще вкуснее и полезнее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с тунцем и зеленью.
Ингредиенты:
- листья салата
- красный лук
- отварная свекла
- консервированный тунец (в собственном соку)
- сыр фелата
- микс зерен для салатов
Заправка:
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. горчицы в зернах
- сок половинки лимона
Способ приготовления:
1. Порежьте вареную свеклу слайсами. Добавьте зелень, тунец, сыр, лук.
2. Смешайте все для заправки и полейте салат.
