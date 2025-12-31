Свекла – идеальный овощ для приготовления очень вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что свеклу для блюда лучше всего не варить, а запекать, так она будет еще вкуснее и полезнее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с тунцем и зеленью.

Ингредиенты:

листья салата

красный лук

отварная свекла

консервированный тунец (в собственном соку)

сыр фелата

микс зерен для салатов

Заправка:

1 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. меда

1 ч.л. горчицы в зернах

сок половинки лимона

Способ приготовления:

1. Порежьте вареную свеклу слайсами. Добавьте зелень, тунец, сыр, лук.

2. Смешайте все для заправки и полейте салат.

