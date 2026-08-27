Салат из запеченных баклажанов в грузинском стиле: делимся легким рецептом

Запеченные овощи, а именно – баклажаны, перец – это лучший набор продуктов для приготовления полезных и вкусных салатов. Стоит отметить, что из баклажанов можно также сделать вкусную намазку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из баклажанов, перца и с орехами.

Ингредиенты:

Филе

Баклажаны 2 шт.

Болгарский перец 2 шт.

Красный лук 1 шт.

Орехи

Петрушка (или кинза)

Для заправки:

Оливковое масло

Чеснок

Винный уксус

Перец, соль

Способ приготовления:

1. Куриное филе отвариваем, перец и баклажаны запекаем. Перец и баклажаны нарезаем полосками, филе разделяем на волокна.

2. Собираем салат, поливаем заправкой.

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