Салат из запеченных баклажанов в грузинском стиле: делимся легким рецептом
1 минута
1,3 т.
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Запеченные овощи, а именно – баклажаны, перец – это лучший набор продуктов для приготовления полезных и вкусных салатов. Стоит отметить, что из баклажанов можно также сделать вкусную намазку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из баклажанов, перца и с орехами.
Ингредиенты:
- Филе
- Баклажаны 2 шт.
- Болгарский перец 2 шт.
- Красный лук 1 шт.
- Орехи
- Петрушка (или кинза)
Для заправки:
- Оливковое масло
- Чеснок
- Винный уксус
- Перец, соль
Способ приготовления:
1. Куриное филе отвариваем, перец и баклажаны запекаем. Перец и баклажаны нарезаем полосками, филе разделяем на волокна.
2. Собираем салат, поливаем заправкой.
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