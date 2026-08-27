Салат из запеченных баклажанов в грузинском стиле: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Рецепт салата из запеченных овощей
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Запеченные овощи, а именно – баклажаны, перец – это лучший набор продуктов для приготовления полезных и вкусных салатов. Стоит отметить, что из баклажанов можно также сделать вкусную намазку.

Что приготовить из запеченных овощей

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из баклажанов, перца и с орехами.

Ингредиенты: 

  • Филе
  • Баклажаны 2 шт.
  • Болгарский перец 2 шт. 
  • Красный лук 1 шт. 
  • Орехи
  • Петрушка (или кинза)

Для заправки:

  • Оливковое масло
  • Чеснок
  • Винный уксус
  • Перец, соль

Способ приготовления: 

1. Куриное филе отвариваем, перец и баклажаны запекаем. Перец и баклажаны нарезаем полосками, филе разделяем на волокна. 

Ингредиенты для салата

2. Собираем салат, поливаем заправкой.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецептсалат
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты