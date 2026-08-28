Салат "Кани Сарада" в азиатском стиле: рецепт очень вкусного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Рецепт блюда
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Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок и салатов. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми продуктами и особенно – свежими овощами.

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного крабового салата со свежими овощами – огурцами и морковью.

Ингредиенты:

  • Крабовая палочка 250 г
  • Морковь 1 средняя (не обязательно)
  • Огурец 2 шт.
  • Икра тобико40 г

Для подачи:

  • Кунжут, зеленый лук и сухари панко (можно что-то на выбор или все сразу)

Для соуса:

  • Японский майонез (или хотя бы обычный, но японский здесь подходит больше) 2-3 ст. л.
  • Соевый соус 1 ч. л.
  • Рисовый уксус или лимонный сок 1 ч. л.
  • Сахар щепотка
  • Острый соус по желанию

Способ приготовления: 

1.  Овощи нарезаем тоненькими полосками. Или натираем на терке. Огурец лучше тереть без семян, так он не пустит воду. Краба разбираем на волокна.

Ингредиенты для блюда

2. Для соуса: просто смешиваем все по вкусу.

Соус для салата

3. Смешиваем салат. По классическому рецепту соуса должно быть не много. Просто для того, чтобы ингредиенты хорошо сочетались.

Готовый салат

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