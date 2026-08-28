Салат "Кани Сарада" в азиатском стиле: рецепт очень вкусного блюда за 10 минут

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок и салатов. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми продуктами и особенно – свежими овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного крабового салата со свежими овощами – огурцами и морковью.

Ингредиенты:

Крабовая палочка 250 г

Морковь 1 средняя (не обязательно)

Огурец 2 шт.

Икра тобико40 г

Для подачи:

Кунжут, зеленый лук и сухари панко (можно что-то на выбор или все сразу)

Для соуса:

Японский майонез (или хотя бы обычный, но японский здесь подходит больше) 2-3 ст. л.

Соевый соус 1 ч. л.

Рисовый уксус или лимонный сок 1 ч. л.

Сахар щепотка

Острый соус по желанию

Способ приготовления:

1. Овощи нарезаем тоненькими полосками. Или натираем на терке. Огурец лучше тереть без семян, так он не пустит воду. Краба разбираем на волокна.

2. Для соуса: просто смешиваем все по вкусу.

3. Смешиваем салат. По классическому рецепту соуса должно быть не много. Просто для того, чтобы ингредиенты хорошо сочетались.

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