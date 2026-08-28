Салат "Кани Сарада" в азиатском стиле: рецепт очень вкусного блюда за 10 минут
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Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок и салатов. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми продуктами и особенно – свежими овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного крабового салата со свежими овощами – огурцами и морковью.
Ингредиенты:
- Крабовая палочка 250 г
- Морковь 1 средняя (не обязательно)
- Огурец 2 шт.
- Икра тобико40 г
Для подачи:
- Кунжут, зеленый лук и сухари панко (можно что-то на выбор или все сразу)
Для соуса:
- Японский майонез (или хотя бы обычный, но японский здесь подходит больше) 2-3 ст. л.
- Соевый соус 1 ч. л.
- Рисовый уксус или лимонный сок 1 ч. л.
- Сахар щепотка
- Острый соус по желанию
Способ приготовления:
1. Овощи нарезаем тоненькими полосками. Или натираем на терке. Огурец лучше тереть без семян, так он не пустит воду. Краба разбираем на волокна.
2. Для соуса: просто смешиваем все по вкусу.
3. Смешиваем салат. По классическому рецепту соуса должно быть не много. Просто для того, чтобы ингредиенты хорошо сочетались.
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