Салат "Козлик", который любят все гости: простой рецепт для праздничного стола
Предлагаем вашему вниманию рецепт салата, который точно придется всем по вкусу. В считанные минуты на столе будет стоять только пустая тарелка, а родные и гости будут просить добавки.
Как приготовить такой салат точно знает фудблогер с ником ann food. В Instagram она рассказала подробный рецепт приготовления этого блюда. Как оказалось, салат "Козлик" еще и максимально прост в приготовлении.
Ингредиенты
- Пекинская капуста – ½ шт
- Огурец – 2 шт
- Кукуруза консервированная – ½ банки
- Балык – 200-250 гр
- Сухарики – по вкусу
- Майонез – по вкусу
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Капусту мелко шинкуем и выкладываем в глубокую емкость.
2. Добавляем нарезанные соломкой огурцы.
3. Выкладываем кукурузу.
4. Балык нарезаем соломкой и добавляем в другие ингредиенты вместе с сухариками.
5. Заправляем салат майонезом.
6. Доводим по вкусу солью и перцем.
7. Тщательно перемешиваем и подаем к столу, пока сухарики не потеряли свою хрусткость.
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