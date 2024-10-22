Салат "Козлик", который любят все гости: простой рецепт для праздничного стола

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
27
Салат 'Козлик', который любят все гости: простой рецепт для праздничного стола

Предлагаем вашему вниманию рецепт салата, который точно придется всем по вкусу. В считанные минуты на столе будет стоять только пустая тарелка, а родные и гости будут просить добавки.

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Как приготовить такой салат точно знает фудблогер с ником ann food. В Instagram она рассказала подробный рецепт приготовления этого блюда. Как оказалось, салат "Козлик" еще и максимально прост в приготовлении.

Салат ''Козлик'', который любят все гости: простой рецепт для праздничного стола

Ингредиенты

  • Пекинская капуста – ½ шт
  • Огурец – 2 шт
  • Кукуруза консервированная – ½ банки
  • Балык – 200-250 гр
  • Сухарики – по вкусу
  • Майонез – по вкусу
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Капусту мелко шинкуем и выкладываем в глубокую емкость.

2. Добавляем нарезанные соломкой огурцы.

Салат ''Козлик'', который любят все гости: простой рецепт для праздничного стола

3. Выкладываем кукурузу.

4. Балык нарезаем соломкой и добавляем в другие ингредиенты вместе с сухариками.

Салат ''Козлик'', который любят все гости: простой рецепт для праздничного стола

5. Заправляем салат майонезом.

6. Доводим по вкусу солью и перцем.

Салат ''Козлик'', который любят все гости: простой рецепт для праздничного стола

7. Тщательно перемешиваем и подаем к столу, пока сухарики не потеряли свою хрусткость.

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