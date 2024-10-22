Предлагаем вашему вниманию рецепт салата, который точно придется всем по вкусу. В считанные минуты на столе будет стоять только пустая тарелка, а родные и гости будут просить добавки.

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Как приготовить такой салат точно знает фудблогер с ником ann food. В Instagram она рассказала подробный рецепт приготовления этого блюда. Как оказалось, салат "Козлик" еще и максимально прост в приготовлении.

Ингредиенты

Пекинская капуста – ½ шт

Огурец – 2 шт

Кукуруза консервированная – ½ банки

Балык – 200-250 гр

Сухарики – по вкусу

Майонез – по вкусу

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Капусту мелко шинкуем и выкладываем в глубокую емкость.

2. Добавляем нарезанные соломкой огурцы.

3. Выкладываем кукурузу.

4. Балык нарезаем соломкой и добавляем в другие ингредиенты вместе с сухариками.

5. Заправляем салат майонезом.

6. Доводим по вкусу солью и перцем.

7. Тщательно перемешиваем и подаем к столу, пока сухарики не потеряли свою хрусткость.

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