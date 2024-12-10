Салаты – это непременная составляющая любого праздничного стола. Они вкусны и питательны, а еще, выглядят очень хорошо.

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Иногда из салатов можно создать настоящий шедевр, придав ему интересный внешний вид. Вот, например, фудблогер с ником innalafood в TikTok рассказала, как сделать салат "Кукуруза", который станет настоящей звездой рождественского стола украинцев.

Ингредиенты

Крабовые палочки – 200 гр

Лук маринованный – 1 шт

Яйца вареные – 2 шт.

Сыр твердый – 100 гр

Огурцы консервированные – 3 шт.

Майонез

Кукуруза консервированная – ½ банки

Способ приготовления

1. Крабовые палочки нарезаем небольшим кубиком и выкладываем на дно овальной тарелки. Сверху покрываем слоем майонеза.

2. Далее – слой из смеси маринованного лука и измельченных вареных яиц. Также покрывается слоем майонеза.

3. Следующий слой – маринованные огурцы нарезанные кубиком и снова майонез.

4. Последний слой – твердый сыр + майонез. Разравниваем и придаем салату форму кукурузы.

5. Украшаем салат кукурузой и зеленым луком.

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