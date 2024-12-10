Салат "Кукуруза": блюдо, которое станет звездой рождественского стола украинцев
Салаты – это непременная составляющая любого праздничного стола. Они вкусны и питательны, а еще, выглядят очень хорошо.
Иногда из салатов можно создать настоящий шедевр, придав ему интересный внешний вид. Вот, например, фудблогер с ником innalafood в TikTok рассказала, как сделать салат "Кукуруза", который станет настоящей звездой рождественского стола украинцев.
Ингредиенты
- Крабовые палочки – 200 гр
- Лук маринованный – 1 шт
- Яйца вареные – 2 шт.
- Сыр твердый – 100 гр
- Огурцы консервированные – 3 шт.
- Майонез
- Кукуруза консервированная – ½ банки
Способ приготовления
1. Крабовые палочки нарезаем небольшим кубиком и выкладываем на дно овальной тарелки. Сверху покрываем слоем майонеза.
2. Далее – слой из смеси маринованного лука и измельченных вареных яиц. Также покрывается слоем майонеза.
3. Следующий слой – маринованные огурцы нарезанные кубиком и снова майонез.
4. Последний слой – твердый сыр + майонез. Разравниваем и придаем салату форму кукурузы.
5. Украшаем салат кукурузой и зеленым луком.
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