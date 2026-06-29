Летом лучше всего готовить легкие, вкусные салаты из овощей, зелени. А для более сытного варианта добавить можно любое мясо, рыбу, сыр, яйца, бобовые.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Летнего" , легкого и простого в приготовлении салата.

Ингредиенты:

курица (филе/филе бедра) 600 г

соль, перец по вкусу

приправа к курице 1 ч.л.

молодая капуста 200 г

красный лук 1 шт.

помидоры 400 г

огурцы 250 г

Соус:

сметана 2-3 ст. л.

горчица в зернах 1 ч.л.

смесь молотых перцев 1/4 ч.л.

приправа для салата 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Курицу нарежьте небольшими кусочками, выложить на разогретую с маслом сковороду, добавить соль, перец, приправу для курицы и обжарить, помешивая, до золотистого цвета.

2. Для соуса: к сметане добавить горчицу, смесь молотых перцев, приправу для салата и перемешать.

3. Выложить в миску нашинкованную капусту, нарезанные лук, помидоры, огурцы. Добавить соус. Перед подачей перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: