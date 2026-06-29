Салат "Летний" для жаркого дня: рецепт самого идеального блюда на каждый день
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Летом лучше всего готовить легкие, вкусные салаты из овощей, зелени. А для более сытного варианта добавить можно любое мясо, рыбу, сыр, яйца, бобовые.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Летнего" , легкого и простого в приготовлении салата.
Ингредиенты:
- курица (филе/филе бедра) 600 г
- соль, перец по вкусу
- приправа к курице 1 ч.л.
- молодая капуста 200 г
- красный лук 1 шт.
- помидоры 400 г
- огурцы 250 г
Соус:
- сметана 2-3 ст. л.
- горчица в зернах 1 ч.л.
- смесь молотых перцев 1/4 ч.л.
- приправа для салата 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Курицу нарежьте небольшими кусочками, выложить на разогретую с маслом сковороду, добавить соль, перец, приправу для курицы и обжарить, помешивая, до золотистого цвета.
2. Для соуса: к сметане добавить горчицу, смесь молотых перцев, приправу для салата и перемешать.
3. Выложить в миску нашинкованную капусту, нарезанные лук, помидоры, огурцы. Добавить соус. Перед подачей перемешать.
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