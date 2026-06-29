Салат "Летний" для жаркого дня: рецепт самого идеального блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
972
Салат 'Летний' для жаркого дня: рецепт самого идеального блюда на каждый день
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Летом лучше всего готовить легкие, вкусные салаты из овощей, зелени. А для более сытного варианта добавить можно любое мясо, рыбу, сыр, яйца, бобовые.

Салат "Летний" для жаркого дня: рецепт самого идеального блюда на каждый день

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Летнего" , легкого и простого в приготовлении салата. 

Ингредиенты: 

  • курица (филе/филе бедра) 600 г
  • соль, перец по вкусу
  • приправа к курице 1 ч.л.
  • молодая капуста 200 г
  • красный лук 1 шт.
  • помидоры 400 г
  • огурцы  250 г

Соус:

  • сметана 2-3 ст. л.
  • горчица в зернах 1 ч.л.
  • смесь молотых перцев 1/4 ч.л.
  • приправа для салата 1 ч.л.

Способ приготовления: 

1. Курицу нарежьте небольшими кусочками, выложить на разогретую с маслом сковороду, добавить соль, перец, приправу для курицы и обжарить, помешивая, до золотистого цвета.

Салат "Летний" для жаркого дня: рецепт самого идеального блюда на каждый день

2. Для соуса: к сметане добавить горчицу, смесь молотых перцев, приправу для салата и перемешать.

Салат "Летний" для жаркого дня: рецепт самого идеального блюда на каждый день

3. Выложить в миску нашинкованную капусту, нарезанные лук, помидоры, огурцы. Добавить соус. Перед подачей перемешать.

Салат "Летний" для жаркого дня: рецепт самого идеального блюда на каждый день

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