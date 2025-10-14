Салат "Лорд" из свеклы и сельди: рецепт блюда, которое вкуснее, чем обычная "Шуба"

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
471
Салат 'Лорд' из свеклы и сельди: рецепт блюда, которое вкуснее, чем обычная 'Шуба'

Если вы хотите приготовить вкусный осенний салат, идеальным овощем для этого будет свекла. Ее можно как варить, так и запекать, кстати второй способ приготовления овоща намного лучше, так как после запекания в ней остается намного больше витаминов, чем в вареной. 

Видео дня
Салат ''Лорд'' из свеклы и сельди: рецепт блюда, которое вкуснее, чем обычная ''Шуба''

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного и сытного салата из свеклы, с сельдью и плавленным сыром. 

Ингредиенты:

  • 1 плавленый сырок
  • зажарка половина (морковь + лук на масле)
  • 1 сельдь 
  • 1 яблоко кисловатое
  • 2 яйца вареные
  • зажарка (2 половина)
  • 1 вареная красная свекла

Соус:

  • 2 ст.л. сметаны
  • 2 ст.л. йогурт чистый
  • 1 ч.л. горчицы
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Свеклу, сыр и яблоко натрите. Сельдь порежьте. 

Салат ''Лорд'' из свеклы и сельди: рецепт блюда, которое вкуснее, чем обычная ''Шуба''

2. Сделайте зажарку из овощей.

Салат ''Лорд'' из свеклы и сельди: рецепт блюда, которое вкуснее, чем обычная ''Шуба''

3. Соберите салат слоями, смазывая соусом и чередуйте слои, пока не закончатся продукты.

Салат ''Лорд'' из свеклы и сельди: рецепт блюда, которое вкуснее, чем обычная ''Шуба''

Поставьте в холодильник минимум на 1 час!

Салат ''Лорд'' из свеклы и сельди: рецепт блюда, которое вкуснее, чем обычная ''Шуба''

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаедаовощирецептпродуктысалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты