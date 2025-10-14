Если вы хотите приготовить вкусный осенний салат, идеальным овощем для этого будет свекла. Ее можно как варить, так и запекать, кстати второй способ приготовления овоща намного лучше, так как после запекания в ней остается намного больше витаминов, чем в вареной.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного и сытного салата из свеклы, с сельдью и плавленным сыром.

Ингредиенты:

1 плавленый сырок

зажарка половина (морковь + лук на масле)

1 сельдь

1 яблоко кисловатое

2 яйца вареные

зажарка (2 половина)

1 вареная красная свекла

Соус:

2 ст.л. сметаны

2 ст.л. йогурт чистый

1 ч.л. горчицы

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу, сыр и яблоко натрите. Сельдь порежьте.

2. Сделайте зажарку из овощей.

3. Соберите салат слоями, смазывая соусом и чередуйте слои, пока не закончатся продукты.

Поставьте в холодильник минимум на 1 час!

