Видео дня
Салат "Лорд" из свеклы и сельди: рецепт блюда, которое вкуснее, чем обычная "Шуба"
Если вы хотите приготовить вкусный осенний салат, идеальным овощем для этого будет свекла. Ее можно как варить, так и запекать, кстати второй способ приготовления овоща намного лучше, так как после запекания в ней остается намного больше витаминов, чем в вареной.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного и сытного салата из свеклы, с сельдью и плавленным сыром.
Ингредиенты:
- 1 плавленый сырок
- зажарка половина (морковь + лук на масле)
- 1 сельдь
- 1 яблоко кисловатое
- 2 яйца вареные
- зажарка (2 половина)
- 1 вареная красная свекла
Соус:
- 2 ст.л. сметаны
- 2 ст.л. йогурт чистый
- 1 ч.л. горчицы
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу, сыр и яблоко натрите. Сельдь порежьте.
2. Сделайте зажарку из овощей.
3. Соберите салат слоями, смазывая соусом и чередуйте слои, пока не закончатся продукты.
Поставьте в холодильник минимум на 1 час!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: