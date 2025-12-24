Салаты из свеклы – лучшее блюдо как для праздничного стола, так и на каждый день. Свеклу для блюд лучше всего запекать, а не варить, так она будет намного полезнее и вкуснее.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного и быстрого в приготовлении салата из свеклы.

Ингредиенты:

свекла

филе

яйца

майонез

горчица

орехи

чеснок

Способ приготовления:

1. Свеклу сварите, порежьте кубиком.

2. Филе запеките, порежьте, яйца натрите, добавьте майонез и чеснок, перемешайте.

3. Соберите слоями: свекла, филе с яйцами, горчица, свекла, зелень и присыпьте орешками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: