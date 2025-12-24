Все рецепты
Салат "Мечта" для новогоднего стола: вкуснее, чем "Шуба"
Салаты из свеклы – лучшее блюдо как для праздничного стола, так и на каждый день. Свеклу для блюд лучше всего запекать, а не варить, так она будет намного полезнее и вкуснее.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного и быстрого в приготовлении салата из свеклы.
Ингредиенты:
- свекла
- филе
- яйца
- майонез
- горчица
- орехи
- чеснок
Способ приготовления:
1. Свеклу сварите, порежьте кубиком.
2. Филе запеките, порежьте, яйца натрите, добавьте майонез и чеснок, перемешайте.
3. Соберите слоями: свекла, филе с яйцами, горчица, свекла, зелень и присыпьте орешками.
