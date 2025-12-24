Салат "Мечта" для новогоднего стола: вкуснее, чем "Шуба"

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
51
Рецепт салат

Салаты из свеклы – лучшее блюдо как для праздничного стола, так и на каждый день. Свеклу для блюд лучше всего запекать, а не варить, так она будет намного полезнее и вкуснее.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного и быстрого в приготовлении салата из свеклы. 

Ингредиенты:

  • свекла
  • филе
  • яйца
  • майонез
  • горчица
  • орехи 
  • чеснок

Способ приготовления: 

1. Свеклу сварите, порежьте кубиком.

2. Филе запеките, порежьте, яйца натрите, добавьте майонез и чеснок, перемешайте.

3. Соберите слоями: свекла, филе с яйцами, горчица, свекла, зелень и присыпьте орешками.

