Салат "Мимоза" по-новому: рецепт вкусного и полезного блюда

Салат "Мимоза" – классика, которую умеют готовить все. В классическом варианте он готовится в сардиной, но, эту рыбу можно заменить тунцом, красной рыбой, скумбрией.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Мимоза" с тунцом и плавленным сыром.

Ингредиенты:

яйца

картофель

морковь

тунец

майонез

плавленный сыр

лук зеленый

специи

лук репчатый

черный перец молотый

Способ приготовления:

1. Картофель отварите до готовности и остудите. Консервы разомните вилкой. Яйца натрите, лук зеленый порежьте мелко.

2. Луковицу нарежьте мелкими кубиками и замаринуйте.

3. Затем собираем салат слои по порядку должны быть такими: картофель – морковь – лук – рыба – сыр – белки – желтки. Каждый слой слегка смажьте майонезом и посолите. Готовое блюдо оставьте в холодильнике для пропитки на 1-2 часа. Перед подачей можно добавить зелень.

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