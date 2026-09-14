Салат "Мимоза" по-новому: рецепт вкусного и полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
'Мимоза' по-новому
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Салат "Мимоза" – классика, которую умеют готовить все. В классическом варианте он готовится в сардиной, но, эту рыбу можно заменить тунцом, красной рыбой, скумбрией.

Салат "Мимоза"

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Мимоза" с тунцом и плавленным сыром.

Ингредиенты:

  • яйца
  • картофель
  • морковь
  • тунец
  • майонез
  • плавленный сыр
  • лук зеленый
  • специи
  • лук репчатый 
  • черный перец молотый 

Способ приготовления: 

1. Картофель отварите до готовности и остудите. Консервы разомните вилкой. Яйца натрите, лук зеленый порежьте мелко. 

Ингредиенты для салата

2. Луковицу нарежьте мелкими кубиками и замаринуйте. 

Приготовление салата

3. Затем собираем салат слои по порядку должны быть такими: картофель – морковь – лук – рыба – сыр – белки – желтки. Каждый слой слегка смажьте майонезом и посолите. Готовое блюдо оставьте в холодильнике для пропитки на 1-2 часа. Перед подачей можно добавить зелень.

Готовый салат

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