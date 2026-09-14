Салат "Мимоза" по-новому: рецепт вкусного и полезного блюда
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Салат "Мимоза" – классика, которую умеют готовить все. В классическом варианте он готовится в сардиной, но, эту рыбу можно заменить тунцом, красной рыбой, скумбрией.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Мимоза" с тунцом и плавленным сыром.
Ингредиенты:
- яйца
- картофель
- морковь
- тунец
- майонез
- плавленный сыр
- лук зеленый
- специи
- лук репчатый
- черный перец молотый
Способ приготовления:
1. Картофель отварите до готовности и остудите. Консервы разомните вилкой. Яйца натрите, лук зеленый порежьте мелко.
2. Луковицу нарежьте мелкими кубиками и замаринуйте.
3. Затем собираем салат слои по порядку должны быть такими: картофель – морковь – лук – рыба – сыр – белки – желтки. Каждый слой слегка смажьте майонезом и посолите. Готовое блюдо оставьте в холодильнике для пропитки на 1-2 часа. Перед подачей можно добавить зелень.
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