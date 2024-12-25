Салат на Новый год, для которого не нужно ничего отваривать: из чего готовить

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Салат на Новый год, для которого не нужно ничего отваривать: из чего готовить

Если вы до сих пор не знаете, что приготовить на Новый год, боитесь веерных отключений электроэнергии, советуем обратить внимание на рецепт салата, для приготовления которого не нужно отваривать ни одного ингредиента. Это блюдо может спасти празднование Нового года и любое другое застолье.

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Как приготовить салат без термической обработки ингредиентов, в Instagram рассказала фудблогер Инна Тищенко. Он получается не только вкусный, но очень красивый.

Салат на Новый год, для которого не нужно ничего отваривать: из чего готовить

Ингредиенты

  • Листья салата – 130 гр
  • Томаты черри – 150 гр
  • Огурцы – 150 гр
  • Оливки – 60 гр
  • Лук – 60 гр
  • Перец сладкий – 50 гр
  • Масло оливковое – 50 мл
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Сыр фета – 130 гр
  • Соль – ½ ч.л.
  • Черный перец – по вкусу
  • Орегано – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Салат нарезаем или рвём руками и выкладываем в тарелку.

2. Томаты нарезаем пополам и складываем в миску к листьям салата.

Салат на Новый год, для которого не нужно ничего отваривать: из чего готовить

3. Добавляем нарезанные кубиками огурцы, лук и перец.

4. Фету также нарезаем кубиком и добавляем к общей массе.

Салат на Новый год, для которого не нужно ничего отваривать: из чего готовить

5. Добавляем целые оливки и перемешиваем.

6. Масло, лимонный сок, орегано и черный перец смешиваем в глубокой емкости и заправляем салат.

Салат на Новый год, для которого не нужно ничего отваривать: из чего готовить

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