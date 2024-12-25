Если вы до сих пор не знаете, что приготовить на Новый год, боитесь веерных отключений электроэнергии, советуем обратить внимание на рецепт салата, для приготовления которого не нужно отваривать ни одного ингредиента. Это блюдо может спасти празднование Нового года и любое другое застолье.

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Как приготовить салат без термической обработки ингредиентов, в Instagram рассказала фудблогер Инна Тищенко. Он получается не только вкусный, но очень красивый.

Ингредиенты

Листья салата – 130 гр

Томаты черри – 150 гр

Огурцы – 150 гр

Оливки – 60 гр

Лук – 60 гр

Перец сладкий – 50 гр

Масло оливковое – 50 мл

Сок лимона – 1 ст.л.

Сыр фета – 130 гр

Соль – ½ ч.л.

Черный перец – по вкусу

Орегано – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Салат нарезаем или рвём руками и выкладываем в тарелку.

2. Томаты нарезаем пополам и складываем в миску к листьям салата.

3. Добавляем нарезанные кубиками огурцы, лук и перец.

4. Фету также нарезаем кубиком и добавляем к общей массе.

5. Добавляем целые оливки и перемешиваем.

6. Масло, лимонный сок, орегано и черный перец смешиваем в глубокой емкости и заправляем салат.

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