Салат "Невеста": рецепт вкусного и сытного блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить по-настоящему сытный и вкусный салат, идеальной основой будут запеченные овощи, филе, яйца вареные, сыр. А для яркого вкуса можно добавить консервированные ананасы, фасоль, огурцы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Невеста" из куриного мяса и плавленных сырков.

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1 куриная грудка
  • ананас консервированный
  • 3 картофелины
  • 2 плавленых сырка
  • 1 чайная ложка сахара
  • майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, куриное филе и картошку нарежьте небольшими кусочками. На крупной терке натрите картошку, плавленый сыр, отдельно белки и желтки.

Приготовление салата

2. Соберите салат слоями, каждый смазывая майонезом. Украсьте ананасом. 

