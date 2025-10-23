Видео дня
Салат "Невеста": рецепт вкусного и сытного блюда для праздничного стола
Если вы хотите приготовить по-настоящему сытный и вкусный салат, идеальной основой будут запеченные овощи, филе, яйца вареные, сыр. А для яркого вкуса можно добавить консервированные ананасы, фасоль, огурцы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Невеста" из куриного мяса и плавленных сырков.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1 куриная грудка
- ананас консервированный
- 3 картофелины
- 2 плавленых сырка
- 1 чайная ложка сахара
- майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца отварите, куриное филе и картошку нарежьте небольшими кусочками. На крупной терке натрите картошку, плавленый сыр, отдельно белки и желтки.
2. Соберите салат слоями, каждый смазывая майонезом. Украсьте ананасом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: