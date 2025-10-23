Если вы хотите приготовить по-настоящему сытный и вкусный салат, идеальной основой будут запеченные овощи, филе, яйца вареные, сыр. А для яркого вкуса можно добавить консервированные ананасы, фасоль, огурцы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Невеста" из куриного мяса и плавленных сырков.

Ингредиенты:

4 яйца

1 куриная грудка

ананас консервированный

3 картофелины

2 плавленых сырка

1 чайная ложка сахара

майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, куриное филе и картошку нарежьте небольшими кусочками. На крупной терке натрите картошку, плавленый сыр, отдельно белки и желтки.

2. Соберите салат слоями, каждый смазывая майонезом. Украсьте ананасом.

