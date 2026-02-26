Все рецепты
Салат, от которого худеют: делимся легким рецепт вкусного и полезного блюда
Молодая капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, голубцов. Стоит отметить, что капуста хорошо сочетается со всеми овощами, а также маслами, йогуртом, майонезом, авокадо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты с заправкой из авокадо.
Ингредиенты:
- 1/2 молодой капусты
- 1 огурец
- зеленый лук
Соус:
- 1 спелое авокадо
- добрая горсть шпината
- 1 зубец чеснока
- 1 ст.л. лимонного сока
- 3-4 ст.л. масла (подсолнечного или оливкового)
- соль
- перец
- жареный кунжут
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте капусту, порежьте брусочками огурец и лук.
2. Все ингредиенты перебейте блендером.
3. Полейте салат соусом и перемешайте.
