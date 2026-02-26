Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Молодая капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, голубцов. Стоит отметить, что капуста хорошо сочетается со всеми овощами, а также маслами, йогуртом, майонезом, авокадо. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты с заправкой из авокадо. 

Ингредиенты:

  • 1/2 молодой капусты
  • 1 огурец
  • зеленый лук

Соус:

  • 1 спелое авокадо
  • добрая горсть шпината
  • 1 зубец чеснока
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 3-4 ст.л. масла (подсолнечного или оливкового)
  • соль
  • перец
  • жареный кунжут

Способ приготовления: 

1. Нашинкуйте капусту, порежьте брусочками огурец и лук. 

2. Все ингредиенты перебейте блендером.

3. Полейте салат соусом и перемешайте.

