Молодая капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, голубцов. Стоит отметить, что капуста хорошо сочетается со всеми овощами, а также маслами, йогуртом, майонезом, авокадо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты с заправкой из авокадо.

Ингредиенты:

1/2 молодой капусты

1 огурец

зеленый лук

Соус:

1 спелое авокадо

добрая горсть шпината

1 зубец чеснока

1 ст.л. лимонного сока

3-4 ст.л. масла (подсолнечного или оливкового)

соль

перец

жареный кунжут

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту, порежьте брусочками огурец и лук.

2. Все ингредиенты перебейте блендером.

3. Полейте салат соусом и перемешайте.

