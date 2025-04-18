Салат "Пасхальное яйцо" с курицей для праздничного стола: лучше традиционных "Мимозы" и "Шубы"

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
27
Салат 'Пасхальное яйцо' с курицей для праздничного стола: лучше традиционных 'Мимозы' и 'Шубы'

"Пасхальное яйцо" – изысканный и вкусный салат, который станет идеальным дополнением к вашему праздничному столу. В этом блюде сочетаются разнообразные компоненты, который по вкусу каждому: копченая курица, отварные овощи, яйца и даже консервированные ананасы. А для того, чтобы получились именно форма и вид яйца, важно все это выкладывать в правильной последовательности.

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Идея приготовления праздничного салата "Пасхальное яйцо" опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Получится очень эффектно и вкусно.

Салат ''Пасхальное яйцо'' с курицей для праздничного стола: лучше традиционных ''Мимозы'' и ''Шубы''

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт. (средние)
  • копченое куриное бедро – 300 г
  • морковь по-корейски – 150 г
  • твердый сыр – 100 г
  • консервированные ананасы – 300 г
  • яйца – 5 шт.
  • майонез
  • зеленый лук

Способ приготовления:

Салат ''Пасхальное яйцо'' с курицей для праздничного стола: лучше традиционных ''Мимозы'' и ''Шубы''

1. Копченый окорок очистить от кожуры и нарезать на кусочки.

2. Все остальное натереть на мелкую терку.

Салат ''Пасхальное яйцо'' с курицей для праздничного стола: лучше традиционных ''Мимозы'' и ''Шубы''

3. Выложить салат слоями, каждый слой смазать майонезом.

4. Отварной картофель (немножко солим, перчим) – 1 слой.

Салат ''Пасхальное яйцо'' с курицей для праздничного стола: лучше традиционных ''Мимозы'' и ''Шубы''

5. Морковь по-корейски – 2 слоя.

6. Копченая курица – 3 слоя.

Салат ''Пасхальное яйцо'' с курицей для праздничного стола: лучше традиционных ''Мимозы'' и ''Шубы''

7. Желток – 4 слой.

8. Консервированные ананасы – 5 слой.

Салат ''Пасхальное яйцо'' с курицей для праздничного стола: лучше традиционных ''Мимозы'' и ''Шубы''

9. Сыр – 6 слой.

10. Белок + желток – 7 слой.

Салат ''Пасхальное яйцо'' с курицей для праздничного стола: лучше традиционных ''Мимозы'' и ''Шубы''

11. Задекорировать салат зеленым луком.

Салат ''Пасхальное яйцо'' с курицей для праздничного стола: лучше традиционных ''Мимозы'' и ''Шубы''

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