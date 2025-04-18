Салат "Пасхальное яйцо" с курицей для праздничного стола: лучше традиционных "Мимозы" и "Шубы"
"Пасхальное яйцо" – изысканный и вкусный салат, который станет идеальным дополнением к вашему праздничному столу. В этом блюде сочетаются разнообразные компоненты, который по вкусу каждому: копченая курица, отварные овощи, яйца и даже консервированные ананасы. А для того, чтобы получились именно форма и вид яйца, важно все это выкладывать в правильной последовательности.
Идея приготовления праздничного салата "Пасхальное яйцо" опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Получится очень эффектно и вкусно.
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт. (средние)
- копченое куриное бедро – 300 г
- морковь по-корейски – 150 г
- твердый сыр – 100 г
- консервированные ананасы – 300 г
- яйца – 5 шт.
- майонез
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Копченый окорок очистить от кожуры и нарезать на кусочки.
2. Все остальное натереть на мелкую терку.
3. Выложить салат слоями, каждый слой смазать майонезом.
4. Отварной картофель (немножко солим, перчим) – 1 слой.
5. Морковь по-корейски – 2 слоя.
6. Копченая курица – 3 слоя.
7. Желток – 4 слой.
8. Консервированные ананасы – 5 слой.
9. Сыр – 6 слой.
10. Белок + желток – 7 слой.
11. Задекорировать салат зеленым луком.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: