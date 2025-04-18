"Пасхальное яйцо" – изысканный и вкусный салат, который станет идеальным дополнением к вашему праздничному столу. В этом блюде сочетаются разнообразные компоненты, который по вкусу каждому: копченая курица, отварные овощи, яйца и даже консервированные ананасы. А для того, чтобы получились именно форма и вид яйца, важно все это выкладывать в правильной последовательности.

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Идея приготовления праздничного салата "Пасхальное яйцо" опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Получится очень эффектно и вкусно.

Ингредиенты:

картофель – 4 шт. (средние)

копченое куриное бедро – 300 г

морковь по-корейски – 150 г

твердый сыр – 100 г

консервированные ананасы – 300 г

яйца – 5 шт.

майонез

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Копченый окорок очистить от кожуры и нарезать на кусочки.

2. Все остальное натереть на мелкую терку.

3. Выложить салат слоями, каждый слой смазать майонезом.

4. Отварной картофель (немножко солим, перчим) – 1 слой.

5. Морковь по-корейски – 2 слоя.

6. Копченая курица – 3 слоя.

7. Желток – 4 слой.

8. Консервированные ананасы – 5 слой.

9. Сыр – 6 слой.

10. Белок + желток – 7 слой.

11. Задекорировать салат зеленым луком.

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