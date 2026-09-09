Салат "Пивной" с сыром "косичка" и морковью по-корейски: рецепт блюда за 10 минут
1 минута
1,3 т.
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Салаты можно готовить из любых овощей, а также добавляя морковь по-корейски, сыр, яйца, мясо, креветки. Заправлять салаты лучше всего домашним майонезом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Пивного" салата из сыра косичка, моркови по-корейски и сухариков.
Ингредиенты:
- Сыр "Косичка" 1 шт.
- Вареные яйца 4 шт.
- Кукуруза 1 банка
- Морковь по-корейски 150 г
- Сухарики 1 упаковка
- Майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте сыр, добавьте яйца порезанные кубиком, морковь, сухарики и заправьте майонезом.
Перемешайте и подавайте!
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