Салат "Пивной" с сыром "косичка" и морковью по-корейски: рецепт блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Салат с корейской морковью
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Салаты можно готовить из любых овощей, а также добавляя морковь по-корейски, сыр, яйца, мясо, креветки. Заправлять салаты лучше всего домашним майонезом.

Сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Пивного" салата из сыра косичка, моркови по-корейски и сухариков. 

Ингредиенты:

  • Сыр "Косичка" 1 шт.
  • Вареные яйца 4 шт.
  • Кукуруза 1 банка
  • Морковь по-корейски 150 г
  • Сухарики 1 упаковка
  • Майонез

Способ приготовления: 

1. Порежьте сыр, добавьте яйца порезанные кубиком, морковь, сухарики и заправьте майонезом.

Ингредиенты для салата

Перемешайте и подавайте!

Готовый салат

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