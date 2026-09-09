Салат "Пивной" с сыром "косичка" и морковью по-корейски: рецепт блюда за 10 минут

Салаты можно готовить из любых овощей, а также добавляя морковь по-корейски, сыр, яйца, мясо, креветки. Заправлять салаты лучше всего домашним майонезом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Пивного" салата из сыра косичка, моркови по-корейски и сухариков.

Ингредиенты:

Сыр "Косичка" 1 шт.

Вареные яйца 4 шт.

Кукуруза 1 банка

Морковь по-корейски 150 г

Сухарики 1 упаковка

Майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте сыр, добавьте яйца порезанные кубиком, морковь, сухарики и заправьте майонезом.

Перемешайте и подавайте!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: