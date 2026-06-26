Салат "Полтавский" рыбной консервой: рецепт бюджетного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
444
Рецепт блюда
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Сардина – это источник фосфора, омега-3, омега-6, витаминов B2, B12 и D. Есть ее можно просто с хлебом, делать салаты, закуски, намазки.

Салат "Полтавский" рыбной консервой: рецепт бюджетного блюда за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного, вкусного и бюджетного салата из сардины.

Ингредиенты: 

  • сардина в масле 250 г
  • лук – 1 шт.
  • яйца – 4 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • плавленый сыр – 2 шт.
  • майонез – по вкусу
  • орехи – 5 шт.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Морковь и яйца отварить. Лук мелко нарезать и слегка сбрызнуть уксусом, дать промариноваться 15 минут. 

2. Выложить сардины в тарелку, предварительно слив масло. Слегка размять рыбу вилкой, не слишком мелко, чтобы чувствовалась текстура и вкус салата.

Салат "Полтавский" рыбной консервой: рецепт бюджетного блюда за 10 минут

3. Берем разъемную форму и выкладываем в нее первым слоем измельчённую рыбу. Сверху на рыбу – тонкий слой майонеза в виде сетки. Далее выкладываем слой маринованного лука. Снова сетка из майонеза. Затем яйца, натертые на мелкой терке. Сетка из майонеза. Слой моркови, натертой на крупной терке. Сетка из майонеза. Далее – предварительно слегка охлажденные плавленые сырки, натертые на мелкой терке. Ставим в холодильник на несколько часов.

Салат "Полтавский" рыбной консервой: рецепт бюджетного блюда за 10 минут

Перед подачей верх смазываем майонезом и посыпаем мелко рублеными орехами. Украшаем по желанию!

Салат "Полтавский" рыбной консервой: рецепт бюджетного блюда за 10 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинасалатрыбапродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты