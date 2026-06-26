Сардина – это источник фосфора, омега-3, омега-6, витаминов B2, B12 и D. Есть ее можно просто с хлебом, делать салаты, закуски, намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного, вкусного и бюджетного салата из сардины.

Ингредиенты:

сардина в масле 250 г

лук – 1 шт.

яйца – 4 шт.

морковь – 1 шт.

плавленый сыр – 2 шт.

майонез – по вкусу

орехи – 5 шт.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь и яйца отварить. Лук мелко нарезать и слегка сбрызнуть уксусом, дать промариноваться 15 минут.

2. Выложить сардины в тарелку, предварительно слив масло. Слегка размять рыбу вилкой, не слишком мелко, чтобы чувствовалась текстура и вкус салата.

3. Берем разъемную форму и выкладываем в нее первым слоем измельчённую рыбу. Сверху на рыбу – тонкий слой майонеза в виде сетки. Далее выкладываем слой маринованного лука. Снова сетка из майонеза. Затем яйца, натертые на мелкой терке. Сетка из майонеза. Слой моркови, натертой на крупной терке. Сетка из майонеза. Далее – предварительно слегка охлажденные плавленые сырки, натертые на мелкой терке. Ставим в холодильник на несколько часов.

Перед подачей верх смазываем майонезом и посыпаем мелко рублеными орехами. Украшаем по желанию!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: