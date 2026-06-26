Салат "Полтавский" рыбной консервой: рецепт бюджетного блюда за 10 минут
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Сардина – это источник фосфора, омега-3, омега-6, витаминов B2, B12 и D. Есть ее можно просто с хлебом, делать салаты, закуски, намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного, вкусного и бюджетного салата из сардины.
Ингредиенты:
- сардина в масле 250 г
- лук – 1 шт.
- яйца – 4 шт.
- морковь – 1 шт.
- плавленый сыр – 2 шт.
- майонез – по вкусу
- орехи – 5 шт.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Морковь и яйца отварить. Лук мелко нарезать и слегка сбрызнуть уксусом, дать промариноваться 15 минут.
2. Выложить сардины в тарелку, предварительно слив масло. Слегка размять рыбу вилкой, не слишком мелко, чтобы чувствовалась текстура и вкус салата.
3. Берем разъемную форму и выкладываем в нее первым слоем измельчённую рыбу. Сверху на рыбу – тонкий слой майонеза в виде сетки. Далее выкладываем слой маринованного лука. Снова сетка из майонеза. Затем яйца, натертые на мелкой терке. Сетка из майонеза. Слой моркови, натертой на крупной терке. Сетка из майонеза. Далее – предварительно слегка охлажденные плавленые сырки, натертые на мелкой терке. Ставим в холодильник на несколько часов.
Перед подачей верх смазываем майонезом и посыпаем мелко рублеными орехами. Украшаем по желанию!
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