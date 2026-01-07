Праздничные салаты можно готовить не только из овощей, а также идеальной основой будет зелень, филе, морепродукты. Для яркого вкуса можно добавлять специи, консервированный ананас, кукурузу, оливки и маслины.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Праздничного" салата, который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

рулет из индейки

консервированный ананас

яйца

кукуруза

сыр

майонез

соль, перец

орешки

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезаем кубиком и отправляем в тарелку, заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

2. В конце добавляем измельченные орехи и мелко нарезанный зеленый лук.

