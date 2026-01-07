Салат "Праздничный" с мясо и ананасами: рецепт сытного блюда за 10 минут

Салат 'Праздничный' с мясо и ананасами: рецепт сытного блюда за 10 минут

Праздничные салаты можно готовить не только из овощей, а также идеальной основой будет зелень, филе, морепродукты. Для яркого вкуса можно добавлять специи, консервированный ананас, кукурузу, оливки и маслины.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Праздничного" салата, который готовится 10 минут.

Ингредиенты: 

  • рулет из индейки 
  • консервированный ананас
  • яйца
  • кукуруза
  • сыр
  • майонез
  • соль, перец
  • орешки
  • зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты нарезаем кубиком и отправляем в тарелку, заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

2. В конце добавляем измельченные орехи и мелко нарезанный зеленый лук.

