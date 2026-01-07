Все рецепты
Салат "Праздничный" с мясо и ананасами: рецепт сытного блюда за 10 минут
Праздничные салаты можно готовить не только из овощей, а также идеальной основой будет зелень, филе, морепродукты. Для яркого вкуса можно добавлять специи, консервированный ананас, кукурузу, оливки и маслины.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Праздничного" салата, который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- рулет из индейки
- консервированный ананас
- яйца
- кукуруза
- сыр
- майонез
- соль, перец
- орешки
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарезаем кубиком и отправляем в тарелку, заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.
2. В конце добавляем измельченные орехи и мелко нарезанный зеленый лук.
