Салат с крабовыми палочками уместен всегда. Это может быть блюдо и на каждый день, и для праздничного стола. Вам понадобится всего пять ингредиентов, чтобы блюдо получилось действительно сытным.

Идея приготовления вкусного салата с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г

помидор – 1-2 шт.

плавленый сыр – 2 шт.

яйца – 3 шт.

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварить, охладить и нарезать кубиками.

3. Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками или разобрать на волокна руками.

4. Помидор нарезать кубиками, по желанию слегка отжать сок.

5. Плавленый сыр натереть на терке.

6. Соединить все ингредиенты, добавить майонез и хорошо перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: