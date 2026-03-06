Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Салат с крабовыми палочками: какие ингредиенты добавить для лучшего вкуса блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
162
Салат с крабовыми палочками: какие ингредиенты добавить для лучшего вкуса блюда

Салат с крабовыми палочками уместен всегда. Это может быть блюдо и на каждый день, и для праздничного стола. Вам понадобится всего пять ингредиентов, чтобы блюдо получилось действительно сытным.

Идея приготовления вкусного салата с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Салат с крабовыми палочками: какие ингредиенты добавить для лучшего вкуса блюда

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г
  • помидор – 1-2 шт.
  • плавленый сыр – 2 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Салат с крабовыми палочками: какие ингредиенты добавить для лучшего вкуса блюда

1. Яйца отварить, охладить и нарезать кубиками.

Салат с крабовыми палочками: какие ингредиенты добавить для лучшего вкуса блюда

3. Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками или разобрать на волокна руками.

Салат с крабовыми палочками: какие ингредиенты добавить для лучшего вкуса блюда

4. Помидор нарезать кубиками, по желанию слегка отжать сок.

Салат с крабовыми палочками: какие ингредиенты добавить для лучшего вкуса блюда

5. Плавленый сыр натереть на терке.

6. Соединить все ингредиенты, добавить майонез и хорошо перемешать.

Салат с крабовыми палочками: какие ингредиенты добавить для лучшего вкуса блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты