Салат с крабовыми палочками, яйцами и морковью по-корейски: простой рецепт
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Крабовый салат с морковью по-корейски готовится из нескольких простых продуктов и не требует много времени. Основу блюда составляют крабовые палочки, вареные яйца и пряная морковь, а оливки придают салату яркий вкус. Все ингредиенты нужно нарезать, смешать и заправить майонезом. Такой салат подойдет как для обычного обеда, так и для праздничного стола.
Идея приготовления вкусного крабового салата с корейской морковью опубликована на странице katarina movchan в Instagram.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г
- морковь по-корейски – 200 г
- яйца – 4 шт.
- оливки – 1 банка
- майонез – по вкусу
- соль – по вкусу
- молотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца нужно сварить вкрутую, остудить и очистить.
2. Крабовые палочки и яйца нарезать средними кубиками. Не стоит делать кусочки слишком мелкими, чтобы ингредиенты хорошо ощущались в готовом салате.
3. Оливки нарезать кольцами. Если морковь по-корейски нарезана длинными кусочками, ее можно немного измельчить, чтобы салат было удобнее есть.
4. В глубокую миску нужно выложить крабовые палочки, яйца, морковь по-корейски и оливки.
5. Добавить майонез, немного соли и молотого черного перца.
6. Соль нужно добавлять осторожно, так как крабовые палочки, морковь и оливки уже имеют достаточно выраженный вкус.
7. Все ингредиенты аккуратно перемешать. При необходимости добавить еще немного майонеза или специй. Готовый салат можно сразу подавать к столу.
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