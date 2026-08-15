Салат с курицей, баклажанами и жареным перцем: заправляется майонезом
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Салат с курицей, баклажанами и жареным перцем отлично подойдет как для обычного обеда, так и для праздничного стола. Овощи предварительно обжариваются, поэтому блюдо получается ароматным и насыщенным. Курица делает салат более сытным, а майонез связывает все ингредиенты. Приготовить его можно из простых продуктов, которые легко найти в магазине.
Идея приготовления вкусного салата с баклажанами и перцем опубликована на странице nadia tsvyk в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- красный болгарский перец – 3 шт.
- куриная грудка – 1 шт.
- петрушка – небольшой пучок.
- чеснок – 2=3 зубчика.
- майонез – по вкусу.
- соль – по вкусу.
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
1. Отварите курицу до готовности в подсоленной воде, затем остудите и нарежьте небольшими кусочками или разберите на волокна. По желанию курицу можно не варить, а обжарить на сковороде со специями – так вкус салата будет более выразительным.
2. Баклажаны помойте, обсушите. Поместите вместе с перцем в аэрогриль или духовку.
3. Готовые ингредиенты нарежьте полосками.
4. Петрушку мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс или очень мелко порубите. В большой миске смешайте курицу, баклажаны и обжаренный перец. Добавьте зелень и чеснок, посолите.
5. Добавьте майонез и хорошо перемешайте салат. Количество заправки регулируйте по своему вкусу: ее должно быть достаточно, чтобы все ингредиенты хорошо смешались, но она не должна перебивать вкус овощей.
6. Готовый салат с курицей, баклажанами и жареным перцем можно сразу подавать к столу или ненадолго поставить в холодильник. Если дать ему немного постоять, чеснок и зелень лучше раскроют свой аромат, а жареные овощи пропитаются майонезной заправкой.
7. Это простой вариант салата с баклажанами и курицей, который легко приготовить без сложных ингредиентов. Он получается сытным, ароматным и хорошо подходит как самостоятельное блюдо или дополнение к основному блюду.
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