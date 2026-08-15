Салат с курицей, баклажанами и жареным перцем отлично подойдет как для обычного обеда, так и для праздничного стола. Овощи предварительно обжариваются, поэтому блюдо получается ароматным и насыщенным. Курица делает салат более сытным, а майонез связывает все ингредиенты. Приготовить его можно из простых продуктов, которые легко найти в магазине.

Идея приготовления вкусного салата с баклажанами и перцем опубликована на странице nadia tsvyk в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

красный болгарский перец – 3 шт.

куриная грудка – 1 шт.

петрушка – небольшой пучок.

чеснок – 2=3 зубчика.

майонез – по вкусу.

соль – по вкусу.

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

1. Отварите курицу до готовности в подсоленной воде, затем остудите и нарежьте небольшими кусочками или разберите на волокна. По желанию курицу можно не варить, а обжарить на сковороде со специями – так вкус салата будет более выразительным.

2. Баклажаны помойте, обсушите. Поместите вместе с перцем в аэрогриль или духовку.

3. Готовые ингредиенты нарежьте полосками.

4. Петрушку мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс или очень мелко порубите. В большой миске смешайте курицу, баклажаны и обжаренный перец. Добавьте зелень и чеснок, посолите.

5. Добавьте майонез и хорошо перемешайте салат. Количество заправки регулируйте по своему вкусу: ее должно быть достаточно, чтобы все ингредиенты хорошо смешались, но она не должна перебивать вкус овощей.

6. Готовый салат с курицей, баклажанами и жареным перцем можно сразу подавать к столу или ненадолго поставить в холодильник. Если дать ему немного постоять, чеснок и зелень лучше раскроют свой аромат, а жареные овощи пропитаются майонезной заправкой.

7. Это простой вариант салата с баклажанами и курицей, который легко приготовить без сложных ингредиентов. Он получается сытным, ароматным и хорошо подходит как самостоятельное блюдо или дополнение к основному блюду.

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