Все рецепты
Салат "Сюрприз" для новогоднего стола: варить для блюда ничего не нужно
Если вы хотите приготовить вкусный и легкий новогодний салат, идеальной основой может быть зелень, овощи в любом виде. А для более сытного варианта добавьте мясо, сыр, яйца, морепродукты.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого праздничного салата из свежих овощей.
Ингредиенты:
- Ветчина или филе
- Кукуруза консервированная
- Болгарский перец
- Морковь
- Свежий огурец
- Майонез
Способ приготовления:
1. Натрите овощи, огурец и перец порежьте вместе с мясом.
2. Смешайте все ингредиенты, добавьте кукурузу, майонез и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: