Если вы хотите приготовить вкусный и легкий новогодний салат, идеальной основой может быть зелень, овощи в любом виде. А для более сытного варианта добавьте мясо, сыр, яйца, морепродукты.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого праздничного салата из свежих овощей.

Ингредиенты:

Ветчина или филе

Кукуруза консервированная

Болгарский перец

Морковь

Свежий огурец

Майонез

Способ приготовления:

1. Натрите овощи, огурец и перец порежьте вместе с мясом.

2. Смешайте все ингредиенты, добавьте кукурузу, майонез и перемешайте.

