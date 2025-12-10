Салат "Сюрприз" для новогоднего стола: варить для блюда ничего не нужно

Ирина Мельниченко
Если вы хотите приготовить вкусный и легкий новогодний салат, идеальной основой может быть зелень, овощи в любом виде. А для более сытного варианта добавьте мясо, сыр, яйца, морепродукты.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого праздничного салата из свежих овощей.

Ингредиенты: 

  • Ветчина или филе
  • Кукуруза консервированная
  • Болгарский перец
  • Морковь
  • Свежий огурец
  • Майонез

Способ приготовления: 

1. Натрите овощи, огурец и перец порежьте вместе с мясом.

2. Смешайте все ингредиенты, добавьте кукурузу, майонез и перемешайте.

