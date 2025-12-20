Салат "Цезарь" – один из самых популярных и вкусных салатов, который любят практически все. И готовится блюдо очень легко, достаточно всего лишь запечь филе, добавить вкусный соус и овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Цезаря" с филе, вареными яйцами и вкусным соусом.

Ингредиенты:

куриное филе 1 шт.

салат айсберг (половина)

помидорки черри 7-8шт.

яйца перепелиные 6-7 шт. (можно обычные 2-3шт.)

сыр пармезан 30 г

сухарики

соль перец

паприка

Для соуса:

яйцо 1 шт.

масло 100 мл.

чеснок 2 зуб.

горчица 1 ч.л

пармезан 50г

анчоусы в масле 20г

соль, перец

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты для соуса, перебейте блендером.

2. Филе запеките, порежьте. Айсберг и помидоры также порежьте, яйца сварите.

3. Соберите салат: выложите айсберг, сверху помидоры, мясо, полейте соусом, посыпьте сыром и сухарями.

