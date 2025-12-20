Салат "Цезарь" для новогоднего стола: рецепт самого вкусного и легкого блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,3 т.
Салат 'Цезарь' для новогоднего стола: рецепт самого вкусного и легкого блюда за 10 минут

Салат "Цезарь" – один из самых популярных и вкусных салатов, который любят практически все. И готовится блюдо очень легко, достаточно всего лишь запечь филе, добавить вкусный соус и овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Цезаря" с филе, вареными яйцами и вкусным соусом.

Ингредиенты: 

  • куриное филе 1 шт.
  • салат айсберг (половина)
  • помидорки черри 7-8шт.
  • яйца перепелиные 6-7 шт. (можно обычные 2-3шт.)
  • сыр пармезан 30 г
  • сухарики
  • соль перец
  • паприка

Для соуса:

  • яйцо 1 шт.
  • масло 100 мл.
  • чеснок 2 зуб.
  • горчица 1 ч.л
  • пармезан 50г
  • анчоусы в масле 20г
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Смешайте все ингредиенты для соуса, перебейте блендером.

2. Филе запеките, порежьте. Айсберг и помидоры также порежьте, яйца сварите.

3. Соберите салат: выложите айсберг, сверху помидоры, мясо, полейте соусом, посыпьте сыром и сухарями.

