Все рецепты
Салат "Цезарь" для новогоднего стола: рецепт самого вкусного и легкого блюда за 10 минут
Салат "Цезарь" – один из самых популярных и вкусных салатов, который любят практически все. И готовится блюдо очень легко, достаточно всего лишь запечь филе, добавить вкусный соус и овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Цезаря" с филе, вареными яйцами и вкусным соусом.
Ингредиенты:
- куриное филе 1 шт.
- салат айсберг (половина)
- помидорки черри 7-8шт.
- яйца перепелиные 6-7 шт. (можно обычные 2-3шт.)
- сыр пармезан 30 г
- сухарики
- соль перец
- паприка
Для соуса:
- яйцо 1 шт.
- масло 100 мл.
- чеснок 2 зуб.
- горчица 1 ч.л
- пармезан 50г
- анчоусы в масле 20г
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты для соуса, перебейте блендером.
2. Филе запеките, порежьте. Айсберг и помидоры также порежьте, яйца сварите.
3. Соберите салат: выложите айсберг, сверху помидоры, мясо, полейте соусом, посыпьте сыром и сухарями.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: