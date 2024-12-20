Салат в виде веночка на Рождество: из чего приготовить и как хорошо выложить

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
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Салат в виде веночка на Рождество: из чего приготовить и как хорошо выложить

Находящиеся на новогоднем столе салаты должны быть не только вкусными, но и красиво выглядеть. Именно поэтому хозяйки могут прибегнуть к уловкам декорирования, или просто придать блюду интересную форму.

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Фудблогер с ником kris_estet в Instagram рассказала, как приготовить красивый салат в виде веночка. Благодаря своему виду и непревзойденному вкусу это блюдо может стать настоящей жемчужиной новогоднего стола.

Салат в виде веночка на Рождество: из чего приготовить и как хорошо выложить

Ингредиенты

  • Микс салата
  • Слайсы бекона
  • Куриное филе
  • Чеснок сушеный
  • Томаты сушеные
  • Базилик сушеный
  • Сливочный сыр
  • Томаты черри
  • Пармезан
  • Сушеная клюква
  • Укроп
  • Грецкие орехи

Ингредиенты для соуса

  • Оливковое масло
  • Горчица французская
  • Соль
  • Перец
  • Копченая паприка
  • Сухой чеснок
  • Сок лимона – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Нарезаем куриное филе на слайсы и маринуем в специях.

2. Ломтиками бекона окутываем кусочки филе и кладем на гриль или на сухую сковороду и печем до готовности филе.

Салат в виде веночка на Рождество: из чего приготовить и как хорошо выложить

3. Из сливочного сыра формируем небольшие шарики.

4. Мелко нарезаем укроп, сухую клюкву и орехи, все вместе перемешиваем.

Салат в виде веночка на Рождество: из чего приготовить и как хорошо выложить

5. Шарики погружаем в смесь из орехов/клюквы/укропа – получается что-то похожее на елочную игрушку.

6. Формируем салат. Венчиком выкладываем микс салатов, на верх кладем нарезанный кусочками рулет из бекона, половинки черри, елочные игрушки из сыра и натираем сверху пармезан.

Салат в виде веночка на Рождество: из чего приготовить и как хорошо выложить

7. Для соуса соединяем все ингредиенты и тщательно вымешиваем. Поливаем салат и подаем к столу.

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