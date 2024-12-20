Находящиеся на новогоднем столе салаты должны быть не только вкусными, но и красиво выглядеть. Именно поэтому хозяйки могут прибегнуть к уловкам декорирования, или просто придать блюду интересную форму.

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Фудблогер с ником kris_estet в Instagram рассказала, как приготовить красивый салат в виде веночка. Благодаря своему виду и непревзойденному вкусу это блюдо может стать настоящей жемчужиной новогоднего стола.

Ингредиенты

Микс салата

Слайсы бекона

Куриное филе

Чеснок сушеный

Томаты сушеные

Базилик сушеный

Сливочный сыр

Томаты черри

Пармезан

Сушеная клюква

Укроп

Грецкие орехи

Ингредиенты для соуса

Оливковое масло

Горчица французская

Соль

Перец

Копченая паприка

Сухой чеснок

Сок лимона – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Нарезаем куриное филе на слайсы и маринуем в специях.

2. Ломтиками бекона окутываем кусочки филе и кладем на гриль или на сухую сковороду и печем до готовности филе.

3. Из сливочного сыра формируем небольшие шарики.

4. Мелко нарезаем укроп, сухую клюкву и орехи, все вместе перемешиваем.

5. Шарики погружаем в смесь из орехов/клюквы/укропа – получается что-то похожее на елочную игрушку.

6. Формируем салат. Венчиком выкладываем микс салатов, на верх кладем нарезанный кусочками рулет из бекона, половинки черри, елочные игрушки из сыра и натираем сверху пармезан.

7. Для соуса соединяем все ингредиенты и тщательно вымешиваем. Поливаем салат и подаем к столу.

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