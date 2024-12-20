Салат в виде веночка на Рождество: из чего приготовить и как хорошо выложить
Находящиеся на новогоднем столе салаты должны быть не только вкусными, но и красиво выглядеть. Именно поэтому хозяйки могут прибегнуть к уловкам декорирования, или просто придать блюду интересную форму.
Фудблогер с ником kris_estet в Instagram рассказала, как приготовить красивый салат в виде веночка. Благодаря своему виду и непревзойденному вкусу это блюдо может стать настоящей жемчужиной новогоднего стола.
Ингредиенты
- Микс салата
- Слайсы бекона
- Куриное филе
- Чеснок сушеный
- Томаты сушеные
- Базилик сушеный
- Сливочный сыр
- Томаты черри
- Пармезан
- Сушеная клюква
- Укроп
- Грецкие орехи
Ингредиенты для соуса
- Оливковое масло
- Горчица французская
- Соль
- Перец
- Копченая паприка
- Сухой чеснок
- Сок лимона – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Нарезаем куриное филе на слайсы и маринуем в специях.
2. Ломтиками бекона окутываем кусочки филе и кладем на гриль или на сухую сковороду и печем до готовности филе.
3. Из сливочного сыра формируем небольшие шарики.
4. Мелко нарезаем укроп, сухую клюкву и орехи, все вместе перемешиваем.
5. Шарики погружаем в смесь из орехов/клюквы/укропа – получается что-то похожее на елочную игрушку.
6. Формируем салат. Венчиком выкладываем микс салатов, на верх кладем нарезанный кусочками рулет из бекона, половинки черри, елочные игрушки из сыра и натираем сверху пармезан.
7. Для соуса соединяем все ингредиенты и тщательно вымешиваем. Поливаем салат и подаем к столу.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты салатов: