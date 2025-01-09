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Салат "Венеция": из чего приготовить вкусное и легкое блюдо
После большого разнообразия семейных праздников человек может длительное время испытывать тяжесть во всем организме. Это сигнал к тому, чтобы приготовить что-то легкое и питательное одновременно, например салат.
Идеей именно такого блюда недавно в Instagram поделилась фудблогерка с ником iriska dimitrova. Она рассказала, как из простых ингредиентов и в считанные минуты приготовить вкусный салат "Венеция".
Ингредиенты
- Морковь по-корейски – 200 гр
- Ветчина или копченая курица – 200 гр
- Сыр – 150 гр
- Огурец – 1 шт
- Кукуруза – ½ б
- Майонез
Способ приготовления
1. Ветчину, сыр и огурец нарезаем соломкой и выкладываем в глубокую емкость.
2. Добавляем морковь по-корейски, кукурузу и еще раз перемешиваем.
3. Заправляем майонезом, доводим по вкусу солью и перцем и подаем на стол.
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