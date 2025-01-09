После большого разнообразия семейных праздников человек может длительное время испытывать тяжесть во всем организме. Это сигнал к тому, чтобы приготовить что-то легкое и питательное одновременно, например салат.

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Идеей именно такого блюда недавно в Instagram поделилась фудблогерка с ником iriska dimitrova. Она рассказала, как из простых ингредиентов и в считанные минуты приготовить вкусный салат "Венеция".

Ингредиенты

Морковь по-корейски – 200 гр

Ветчина или копченая курица – 200 гр

Сыр – 150 гр

Огурец – 1 шт

Кукуруза – ½ б

Майонез

Способ приготовления

1. Ветчину, сыр и огурец нарезаем соломкой и выкладываем в глубокую емкость.

2. Добавляем морковь по-корейски, кукурузу и еще раз перемешиваем.

3. Заправляем майонезом, доводим по вкусу солью и перцем и подаем на стол.

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