Салат "Весенняя свежесть" с вкусным соусом из вареных желтков: делимся простым рецептом
Весна и лето – лучшее время для приготовления вкусных и полезных салатов и закусок из свежих овощей. Лучшими для таких блюд являются – капуста, огурцы, помидоры, редиска, зеленый лук, морковь, свекла.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого весеннего салата из капусты и огурцов.
Ингредиенты:
- огурец – 400 г
- пекинская капуста (зеленая часть) – 300 г
- яйца вареные (белок) – 5 шт.
- зеленый лук – пучок
- укроп – пучок
Заправка:
- яйца вареные (желток) – 5 шт.
- масло – 3 ст.л
- сметана – 6 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нашинковать зеленую часть пекинской капусты, выложить в миску. Добавить порезанные соломкой огурцы, белки и порубленную зелень, перемешать.
2. Для заправки: желтки размять вилкой, добавить масло, сметану, горчицу и специи. Вымешать до однородности.
3. Выложить заправку в салат, перемешать и подавайте.
