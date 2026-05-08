Весна и лето – лучшее время для приготовления вкусных и полезных салатов и закусок из свежих овощей. Лучшими для таких блюд являются – капуста, огурцы, помидоры, редиска, зеленый лук, морковь, свекла.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого весеннего салата из капусты и огурцов.

Ингредиенты:

огурец – 400 г

пекинская капуста (зеленая часть) – 300 г

яйца вареные (белок) – 5 шт.

зеленый лук – пучок

укроп – пучок

Заправка:

яйца вареные (желток) – 5 шт.

масло – 3 ст.л

сметана – 6 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нашинковать зеленую часть пекинской капусты, выложить в миску. Добавить порезанные соломкой огурцы, белки и порубленную зелень, перемешать.

2. Для заправки: желтки размять вилкой, добавить масло, сметану, горчицу и специи. Вымешать до однородности.

3. Выложить заправку в салат, перемешать и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: