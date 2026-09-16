Салат-закуска "Огонек" из жареных баклажанов: делимся оригинальным рецептом

Баклажаны – универсальные овощи для приготовления вкусных салатов, закусок, а также икры на зиму. Еще их можно тушить, делать рагу, мариновать, готовить на мангале.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата из жареных овощей, в том числе – баклажанов.

Ингредиенты:

Баклажаны 3 шт. (средние)

Болгарский перец 1-2 шт..

Морковь 1 шт.

Лук 1 шт.

Петрушка и кинза

Чеснок 2-3 зубчика

Чили по желанию

Соль и масло

Для маринада:

Вода 3 ст. л.

Уксус 9% 2 ст. л.

Сахар 2 ст. л.

Соль 1/2 ст. ложки

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезаем толщиной с палец. Посолим, перемешаем и оставим, чтобы вышла лишняя влага и горечь. Овощи нарезаем соломкой. Баклажаны промываем и просушиваем полотенцем или салфеткой. Начинаем обжаривать. С двух сторон на очень горячей сковороде буквально по минуте. Доводить до готовности не нужно. То же самое и с овощами. Сначала обжариваем морковь и лук. Буквально 1-2 минуты, затем добавляем перец. Обжариваем еще минуту.

2. Смешиваем все с баклажанами. Добавляем зелень, измельчённый чеснок и чеснок. И заправляем маринадом.

3. Для маринада: смешаем все вместе и прогреем. Не до кипения, просто до растворения сахара. Заливаем все. Перемешаем и желательно дать постоять пару часов в холодильнике. Периодически перемешивая! Их можно консервировать!

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