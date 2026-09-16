Салат-закуска "Огонек" из жареных баклажанов: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
777
Вкусные баклажаны
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Баклажаны – универсальные овощи для приготовления вкусных салатов, закусок, а также икры на зиму. Еще их можно тушить, делать рагу, мариновать, готовить на мангале.

Закуска-салат из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата из жареных овощей, в том числе – баклажанов. 

Ингредиенты: 

  • Баклажаны  3 шт. (средние)
  • Болгарский перец 1-2 шт..
  • Морковь 1 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Петрушка и кинза
  • Чеснок 2-3 зубчика
  • Чили по желанию
  • Соль и масло

Для маринада:

  • Вода 3 ст. л.
  • Уксус 9% 2 ст. л.
  • Сахар 2 ст. л.
  • Соль 1/2 ст. ложки

Способ приготовления: 

1. Баклажаны нарезаем толщиной с палец. Посолим, перемешаем и оставим, чтобы вышла лишняя влага и горечь. Овощи нарезаем соломкой. Баклажаны промываем и просушиваем полотенцем или салфеткой. Начинаем обжаривать. С двух сторон на очень горячей сковороде буквально по минуте. Доводить до готовности не нужно. То же самое и с овощами. Сначала обжариваем морковь и лук. Буквально 1-2 минуты, затем добавляем перец. Обжариваем еще минуту.

Овощи для блюда

2. Смешиваем все с баклажанами. Добавляем зелень, измельчённый чеснок и чеснок. И заправляем маринадом.

Приготовление закуски

3. Для маринада: смешаем все вместе и прогреем. Не до кипения, просто до растворения сахара. Заливаем все. Перемешаем и желательно дать постоять пару часов в холодильнике. Периодически перемешивая! Их можно консервировать! 

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктысалатрецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты