Салат-закуска "Огонек" из жареных баклажанов: делимся оригинальным рецептом
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Баклажаны – универсальные овощи для приготовления вкусных салатов, закусок, а также икры на зиму. Еще их можно тушить, делать рагу, мариновать, готовить на мангале.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата из жареных овощей, в том числе – баклажанов.
Ингредиенты:
- Баклажаны 3 шт. (средние)
- Болгарский перец 1-2 шт..
- Морковь 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Петрушка и кинза
- Чеснок 2-3 зубчика
- Чили по желанию
- Соль и масло
Для маринада:
- Вода 3 ст. л.
- Уксус 9% 2 ст. л.
- Сахар 2 ст. л.
- Соль 1/2 ст. ложки
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезаем толщиной с палец. Посолим, перемешаем и оставим, чтобы вышла лишняя влага и горечь. Овощи нарезаем соломкой. Баклажаны промываем и просушиваем полотенцем или салфеткой. Начинаем обжаривать. С двух сторон на очень горячей сковороде буквально по минуте. Доводить до готовности не нужно. То же самое и с овощами. Сначала обжариваем морковь и лук. Буквально 1-2 минуты, затем добавляем перец. Обжариваем еще минуту.
2. Смешиваем все с баклажанами. Добавляем зелень, измельчённый чеснок и чеснок. И заправляем маринадом.
3. Для маринада: смешаем все вместе и прогреем. Не до кипения, просто до растворения сахара. Заливаем все. Перемешаем и желательно дать постоять пару часов в холодильнике. Периодически перемешивая! Их можно консервировать!
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