Самая нежная и вкусная творожная запеканка без муки: делимся легким рецептом

Самое простое и вкусное блюдо из творога – запеканка. Для яркого вкуса можно добавить изюм, ванильный сахар, кожуру цитрусовых.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой и простой в приготовлении творожную запеканку.

Ингредиенты:

Сыр 700 г

Крем-сыр 200 (я брала мягкий сыр)

Яйца 3 шт.

Сахар 100 г

Манная крупа 5 столовых ложек без горки

Ваниль

Способ приготовления:

1. Творог должен быть сухим! Лучше брать крем-сыр, в ним будет вкуснее. Все смешиваем и взбиваем блендером. Выкладываем в форму, выстланную пергаментом. Готовим водяную баню.

2. В глубокий противень наливаем кипяток и ставим нашу форму. Запекаем при 160 С примерно 30 минут. Затем достаем из водяной бани и запекаем еще 15 минут.

Даем остыть и подаем!

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