Самая нежная и вкусная творожная запеканка без муки: делимся легким рецептом
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Самое простое и вкусное блюдо из творога – запеканка. Для яркого вкуса можно добавить изюм, ванильный сахар, кожуру цитрусовых.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой и простой в приготовлении творожную запеканку.
Ингредиенты:
- Сыр 700 г
- Крем-сыр 200 (я брала мягкий сыр)
- Яйца 3 шт.
- Сахар 100 г
- Манная крупа 5 столовых ложек без горки
- Ваниль
Способ приготовления:
1. Творог должен быть сухим! Лучше брать крем-сыр, в ним будет вкуснее. Все смешиваем и взбиваем блендером. Выкладываем в форму, выстланную пергаментом. Готовим водяную баню.
2. В глубокий противень наливаем кипяток и ставим нашу форму. Запекаем при 160 С примерно 30 минут. Затем достаем из водяной бани и запекаем еще 15 минут.
Даем остыть и подаем!
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