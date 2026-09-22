Самая нежная и вкусная творожная запеканка без муки: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
729
Рецепт нежной творожной запеканки
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Самое простое и вкусное блюдо из творога – запеканка. Для яркого вкуса можно добавить изюм, ванильный сахар, кожуру цитрусовых.

Творожная запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой и простой в приготовлении творожную запеканку. 

Ингредиенты: 

  • Сыр 700 г
  • Крем-сыр 200 (я брала мягкий сыр)
  • Яйца 3 шт.
  • Сахар 100 г
  • Манная крупа 5 столовых ложек без горки
  • Ваниль

Способ приготовления: 

1. Творог должен быть сухим! Лучше брать крем-сыр, в ним будет вкуснее. Все смешиваем и взбиваем блендером. Выкладываем в форму, выстланную пергаментом. Готовим водяную баню.

Творожная основа

2. В глубокий противень наливаем кипяток и ставим нашу форму. Запекаем при 160 С примерно 30 минут. Затем достаем из водяной бани и запекаем еще 15 минут.

Сколько выпекать запеканку

Даем остыть и подаем!

Готовая запеканка

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