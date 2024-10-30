Авокадо – очень полезный, вкусный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, закусок, намазок. Еще нужно обязательно помнить, что лучше всего хранить разрезанный авокадо в холодильнике. Чтобы он не темнел – сбрызните его соком лимона.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из авокадо, с сыром Фета и специями.

Ингредиенты:

Авокадо – 1 шт.

Фета – 100 г

Оливковое масло – 50 мл

Мед – 1 ч.л.

Сок лимона – 1/2 шт.

Зелень (зеленый лук, укроп, базилик)

Для подачи:

Укроп

Ароматное масло

Томаты сушеные

Сушеный лук

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты переложите в блендер и перебейте до однородной массы.

2. Выложите смесь в тарелку, полейте ароматным маслом и добавьте зелень, сушеные томаты и лук.

Очень вкусно будет с поджаренным хлебом!

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