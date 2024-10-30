Самая полезная и вкусная намазка из авокадо: готовится 3 минуты

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,2 т.
Что приготовить из авокадо

Авокадо – очень полезный, вкусный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, закусок, намазок. Еще нужно обязательно помнить, что лучше всего хранить разрезанный авокадо в холодильнике. Чтобы он не темнел – сбрызните его соком лимона.

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Что приготовить из авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из авокадо, с сыром Фета и специями.

Рецепт намазки

Ингредиенты:

  • Авокадо – 1 шт.
  • Фета – 100 г
  • Оливковое масло – 50 мл
  • Мед – 1 ч.л.
  • Сок лимона – 1/2 шт.
  • Зелень (зеленый лук, укроп, базилик)

Для подачи:

  • Укроп
  • Ароматное масло
  • Томаты сушеные
  • Сушеный лук

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты переложите в блендер и перебейте до однородной массы.

Ингредиенты для намазки

2. Выложите смесь в тарелку, полейте ароматным маслом и добавьте зелень, сушеные томаты и лук.

Приготовление закуски

Очень вкусно будет с поджаренным хлебом!

Готовая закуска

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