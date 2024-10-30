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Самая полезная и вкусная намазка из авокадо: готовится 3 минуты
Авокадо – очень полезный, вкусный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, закусок, намазок. Еще нужно обязательно помнить, что лучше всего хранить разрезанный авокадо в холодильнике. Чтобы он не темнел – сбрызните его соком лимона.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из авокадо, с сыром Фета и специями.
Ингредиенты:
- Авокадо – 1 шт.
- Фета – 100 г
- Оливковое масло – 50 мл
- Мед – 1 ч.л.
- Сок лимона – 1/2 шт.
- Зелень (зеленый лук, укроп, базилик)
Для подачи:
- Укроп
- Ароматное масло
- Томаты сушеные
- Сушеный лук
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты переложите в блендер и перебейте до однородной массы.
2. Выложите смесь в тарелку, полейте ароматным маслом и добавьте зелень, сушеные томаты и лук.
Очень вкусно будет с поджаренным хлебом!
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