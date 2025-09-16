Намазки на хлеб – самая простая и вкусная закуска, которую можно готовить из любых продуктов, но вкуснее всего будет из вареных яиц, авокадо, тунца, а также рыбы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней намазки из вареных яиц, крабовых палочек.

Ингредиенты:

Снежный краб 5 шт

Авокадо 100 г

Яйца 2 шт (вареные)

Йогурт/майонез 1 ст. л.

Соль по вкусовым палочкам

Способ приготовления:

1. Яйца сварите, разомните вместо с авокадо и крабовыми палочками.

2. Добавьте крем-сыр, специи и перемешайте.

Подавайте с гренками!

