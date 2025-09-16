Самая полезная намазка из яиц за 2 минуты: рецепт белковой закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
288
Самая полезная намазка из яиц за 2 минуты: рецепт белковой закуски

Намазки на хлеб – самая простая и вкусная закуска, которую можно готовить из любых продуктов, но вкуснее всего будет из вареных яиц, авокадо, тунца, а также рыбы. 

Из каких продуктов приготовить намазку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней намазки из вареных яиц, крабовых палочек. 

Ингредиенты:

  • Снежный краб 5 шт
  • Авокадо 100 г
  • Яйца 2 шт (вареные)
  • Йогурт/майонез 1 ст. л.
  • Соль по вкусовым палочкам

Способ приготовления: 

1. Яйца сварите, разомните вместо с авокадо и крабовыми палочками.

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте крем-сыр, специи и перемешайте.

Готовая намазка

Подавайте с гренками! 

Намазка из авокадо

