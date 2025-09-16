Видео дня
Самая полезная намазка из яиц за 2 минуты: рецепт белковой закуски
Намазки на хлеб – самая простая и вкусная закуска, которую можно готовить из любых продуктов, но вкуснее всего будет из вареных яиц, авокадо, тунца, а также рыбы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней намазки из вареных яиц, крабовых палочек.
Ингредиенты:
- Снежный краб 5 шт
- Авокадо 100 г
- Яйца 2 шт (вареные)
- Йогурт/майонез 1 ст. л.
- Соль по вкусовым палочкам
Способ приготовления:
1. Яйца сварите, разомните вместо с авокадо и крабовыми палочками.
2. Добавьте крем-сыр, специи и перемешайте.
Подавайте с гренками!
