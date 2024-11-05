Одно из самых вкусных и полезных осенних блюд – тыквенная каша. Для того, чтобы она была ароматной и вкусной, добавьте в основу корицу, мед, ваниль.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тыквенной каши, с рисом, молоком и корицей.

Совет: для яркого вкуса в кашу можно добавить яблоко!

Ингредиенты:

200 г. тыквы

50 г. риса

сахар по вкусу

ваниль, корица

150 мл. воды

200 мл. молока

Способ приготовления:

1. Тыкву почистите, порежьте кубиком или натрите на терке.

2. Смешайте все ингредиенты, перемешайте и варите на среднем огне 30-35 минут.

3. К готовой каше добавляем кусочек сливочного масла!

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