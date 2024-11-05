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Самая полезная тыквенная каша с необычным ингредиентом: как вкусно приготовить
Одно из самых вкусных и полезных осенних блюд – тыквенная каша. Для того, чтобы она была ароматной и вкусной, добавьте в основу корицу, мед, ваниль.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тыквенной каши, с рисом, молоком и корицей.
Совет: для яркого вкуса в кашу можно добавить яблоко!
Ингредиенты:
- 200 г. тыквы
- 50 г. риса
- сахар по вкусу
- ваниль, корица
- 150 мл. воды
- 200 мл. молока
Способ приготовления:
1. Тыкву почистите, порежьте кубиком или натрите на терке.
2. Смешайте все ингредиенты, перемешайте и варите на среднем огне 30-35 минут.
3. К готовой каше добавляем кусочек сливочного масла!
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