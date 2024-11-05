Самая полезная тыквенная каша с необычным ингредиентом: как вкусно приготовить

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт каши

Одно из самых вкусных и полезных осенних блюд – тыквенная каша. Для того, чтобы она была ароматной и вкусной, добавьте в основу корицу, мед, ваниль. 

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Тыквенная каша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тыквенной каши, с рисом, молоком и корицей. 

Совет: для яркого вкуса в кашу можно добавить яблоко! 

Рецепт каши

Ингредиенты: 

  • 200 г. тыквы
  • 50 г. риса
  • сахар по вкусу
  • ваниль, корица
  • 150 мл. воды
  • 200 мл. молока

Способ приготовления: 

1. Тыкву почистите, порежьте кубиком или натрите на терке. 

Ингредиенты для каши

2. Смешайте все ингредиенты, перемешайте и варите на среднем огне 30-35 минут.

Приготовление каши

3. К готовой каше добавляем кусочек сливочного масла! 

Готовая каша

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