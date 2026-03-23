Самая удачная глазурь для пасок, которая не липнет и не крошится: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Лучшее украшение для домашних пасок – глазурь. Готовить ее можно из белков, а также из желатина. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, удачной глазури из желатина, воды и сахара. 

Ингредиенты:

  • 15 г желатина + 90 мл воды
  • 300 г сахара + 90 мл воды

Способ приготовления: 

1. Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать.

2. Воду соединяем с сахаром, доводим до кипения, кипятим 1 минуту, выливаем к набухшему желатину, размешиваем. Взбиваем миксером до загустения и увеличения в объеме в 4 раза. Как только масса станет воздушная, белая и станет густая, вы увидите как она плетется за венчиками – все готово.

3. Быстренько украшаем пасочки глазурью, посыпаем украшениями и оставляем сохнуть на ночь!

