Если вы хотите приготовить вкусную, а главное – удачную глазурь для пасок, идеальной основой будет желатин, сахарная пудра. А для того, чтобы глазурь не трескалась и не прилипала к рукам, кулинары советуют добавить в глазурь лимонный сок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой и удачной глазури без сырого яичного белка.

Ингредиенты:

быстрорастворимый желатин 1 ч.л. + вода 1 ст.л.

сахарная пудра 100 гр + 2 ст.л. воды

лимонный сок 1 ст.л. или пару кристалликов лимонной кислоты

Способ приготовления:

1. Желатин залить 1 ст.л. воды и оставить набухнуть.

2. К сахарной пудре добавить 2 ст.л. воды, лимонного сока и поставить на огонь. перемешиваем и доводим до кипения. После закипания выключаем огонь, добавляем набухший желатин и помешиваем до растворения.

3. Всю массу желатинную переливаем в миску, все что осталось на дне кастрюли тоже. Взбиваем миксером на минимальной скорости 3-4 минуты. Чтобы глазурь была прозрачная взбивать 3 минуты. Быстро каждую пасочку окунаем в глазурь и быстро украшаем потому, что глазурь быстро застывает. Оставить на час, чтобы глазурь застыла хорошо и не липла к рукам.

