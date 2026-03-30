Самая удачная глазурь для пасок, которая не трескается и не растекается: делимся рецепом
Если вы хотите приготовить вкусную, а главное – удачную глазурь для пасок, идеальной основой будет желатин, сахарная пудра. А для того, чтобы глазурь не трескалась и не прилипала к рукам, кулинары советуют добавить в глазурь лимонный сок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой и удачной глазури без сырого яичного белка.
Ингредиенты:
- быстрорастворимый желатин 1 ч.л. + вода 1 ст.л.
- сахарная пудра 100 гр + 2 ст.л. воды
- лимонный сок 1 ст.л. или пару кристалликов лимонной кислоты
Способ приготовления:
1. Желатин залить 1 ст.л. воды и оставить набухнуть.
2. К сахарной пудре добавить 2 ст.л. воды, лимонного сока и поставить на огонь. перемешиваем и доводим до кипения. После закипания выключаем огонь, добавляем набухший желатин и помешиваем до растворения.
3. Всю массу желатинную переливаем в миску, все что осталось на дне кастрюли тоже. Взбиваем миксером на минимальной скорости 3-4 минуты. Чтобы глазурь была прозрачная взбивать 3 минуты. Быстро каждую пасочку окунаем в глазурь и быстро украшаем потому, что глазурь быстро застывает. Оставить на час, чтобы глазурь застыла хорошо и не липла к рукам.
