Самая удачная пицца на жидком тесте за 5 минут: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,9 т.
Домашняя пицца – одно из самых простых и вкусных блюд для перекуса и ужина. Готовить ее можно из дрожжевого теста, а также теста на сметане и майонезе. Еще его можно заменить просто лавашем. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней пиццы, на жидком тесте. 

Ингредиенты:

  • 5 ст.л. майонеза
  • 5 ст.л. сметаны
  • щепотка соли
  • 2 яйца
  • 100 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя (без горки)

Начинка: 

  • 100 г колбасок
  • 150 г твердого сыра
  • 1/2 синего лука
  • 100 г помидоров черри
  • смесь сушеного базилика и томатов

Способ приготовления: 

1. В миске соединить майонез, сметану, яйца, соль и хорошо размешать венчиком. Всыпать муку и разрыхлитель, вымешать, чтобы не было комков. Тесто перелить на противень, застеленный пергаментом, разровнять.

2. Поверх посыпать натертым сыром, выложить нарезанные колбаски, лук и помидоры. Посыпать смесью специй.

3. Выпекать при температуре 200 С 20 минут. За минуту до готовности посыпьте еще раз сыром.

