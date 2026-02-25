Домашняя пицца – одно из самых простых и вкусных блюд для перекуса и ужина. Готовить ее можно из дрожжевого теста, а также теста на сметане и майонезе. Еще его можно заменить просто лавашем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней пиццы, на жидком тесте.

Ингредиенты:

5 ст.л. майонеза

5 ст.л. сметаны

щепотка соли

2 яйца

100 г муки

1 ч.л. разрыхлителя (без горки)

Начинка:

100 г колбасок

150 г твердого сыра

1/2 синего лука

100 г помидоров черри

смесь сушеного базилика и томатов

Способ приготовления:

1. В миске соединить майонез, сметану, яйца, соль и хорошо размешать венчиком. Всыпать муку и разрыхлитель, вымешать, чтобы не было комков. Тесто перелить на противень, застеленный пергаментом, разровнять.

2. Поверх посыпать натертым сыром, выложить нарезанные колбаски, лук и помидоры. Посыпать смесью специй.

3. Выпекать при температуре 200 С 20 минут. За минуту до готовности посыпьте еще раз сыром.

