Самая удачная пицца на жидком тесте за 5 минут: делимся простым рецептом
Домашняя пицца – одно из самых простых и вкусных блюд для перекуса и ужина. Готовить ее можно из дрожжевого теста, а также теста на сметане и майонезе. Еще его можно заменить просто лавашем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней пиццы, на жидком тесте.
Ингредиенты:
- 5 ст.л. майонеза
- 5 ст.л. сметаны
- щепотка соли
- 2 яйца
- 100 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя (без горки)
Начинка:
- 100 г колбасок
- 150 г твердого сыра
- 1/2 синего лука
- 100 г помидоров черри
- смесь сушеного базилика и томатов
Способ приготовления:
1. В миске соединить майонез, сметану, яйца, соль и хорошо размешать венчиком. Всыпать муку и разрыхлитель, вымешать, чтобы не было комков. Тесто перелить на противень, застеленный пергаментом, разровнять.
2. Поверх посыпать натертым сыром, выложить нарезанные колбаски, лук и помидоры. Посыпать смесью специй.
3. Выпекать при температуре 200 С 20 минут. За минуту до готовности посыпьте еще раз сыром.
