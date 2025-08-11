Самая вкусная домашняя пицца, которая получится у всех: делимся простым рецептом
Для того, чтобы быстро приготовить идеальную домашнюю пиццу, используйте сухие дрожжи. Вы легко сможете сделать опару, а затем замешать эластичное и очень нежное тесто. Начинку используйте любую любимую.
Идея приготовления самой вкусной домашней пиццы на сухих дрожжах опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram.
Ингредиенты на 2 пиццы:
- теплая вода – 250 мл.
- мука – 500 г
- сухие дрожжи – 5 г
- сахар – 1,5 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- масло – 30 г
Ингредиенты для начинки:
- филе куриное – 500 г
- маслины – 10 шт.
- сыр твердый – 400 г
- кетчуп
- майонез
- ветчина – 200 г
- шампиньоны – 150 г
Способ приготовления:
1. В едва теплую воду добавить сахар, соль и дрожжи.
2. Просеять муку, влить растительное масло и замесить мягкое тесто.
3. Оставить тесто подходить в теплом месте на 1,5-2 часа.
4. Для начинки кубиком нарезать отварное филе и ананасы.
5. Твердый сыр натереть.
6. Тесто примнуть, поделить на 2 части и раскатать в 2 прямоугольника.
7. Сделать проколы по всему периметру и переложить на пергамент.
8. Обе основы для пиццы отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
9. На основу для пиццы нанести томатный соус и сверху посыпать мясом.
10. Щедро полить майонезом и сверху присыпать твердым сыром.
11. Выложить маслины, колбасу и отправить в разогретую до 200 градусов духовку еще на 15-20 минут.
