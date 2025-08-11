Для того, чтобы быстро приготовить идеальную домашнюю пиццу, используйте сухие дрожжи. Вы легко сможете сделать опару, а затем замешать эластичное и очень нежное тесто. Начинку используйте любую любимую.

Идея приготовления самой вкусной домашней пиццы на сухих дрожжах опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram.

Ингредиенты на 2 пиццы:

теплая вода – 250 мл.

мука – 500 г

сухие дрожжи – 5 г

сахар – 1,5 ст.л.

соль – 1 ч.л.

масло – 30 г

Ингредиенты для начинки:

филе куриное – 500 г

маслины – 10 шт.

сыр твердый – 400 г

кетчуп

майонез

ветчина – 200 г

шампиньоны – 150 г

Способ приготовления:

1. В едва теплую воду добавить сахар, соль и дрожжи.

2. Просеять муку, влить растительное масло и замесить мягкое тесто.

3. Оставить тесто подходить в теплом месте на 1,5-2 часа.

4. Для начинки кубиком нарезать отварное филе и ананасы.

5. Твердый сыр натереть.

6. Тесто примнуть, поделить на 2 части и раскатать в 2 прямоугольника.

7. Сделать проколы по всему периметру и переложить на пергамент.

8. Обе основы для пиццы отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

9. На основу для пиццы нанести томатный соус и сверху посыпать мясом.

10. Щедро полить майонезом и сверху присыпать твердым сыром.

11. Выложить маслины, колбасу и отправить в разогретую до 200 градусов духовку еще на 15-20 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: