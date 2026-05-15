Гречка по-купечески – одно из тех блюд, которые легко приготовить после рабочего дня. Оно получается сытным, ароматным и очень домашним. Для рецепта понадобятся простые продукты, которые часто есть под рукой. Особый вкус блюду придает обжаренное мясо, овощи и томатный соус.

Идея приготовления сытной гречки по-купечески опубликована на странице viktoria cooking в Instagram.

Ингредиенты:

гречка – 200 г

вода – 400 мл.

мясо – 400-500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

масло – для жарки

зелень – для подачи

томатная паста – 2 ст.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

базилик – по вкусу

сливочное масло – небольшой кусочек

Способ приготовления:

1. Нарежьте мясо небольшими кусочками. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте его до румяной корочки.

2. Измельчите лук, морковь натрите на терке или нарежьте соломкой. Добавьте овощи к мясу и готовьте несколько минут, пока лук не станет мягким.

3. Положите томатную пасту, соль, перец, сушеный чеснок и базилик. Влейте примерно 100 мл воды и тушите все вместе 5-7 минут, чтобы соус стал более насыщенным.

4. Гречку хорошо промойте и добавьте в сковородку к мясу и овощам. Влейте оставшуюся воду, перемешайте и доведите до кипения.

5. После закипания накройте блюдо крышкой, уменьшите огонь до минимума и готовьте примерно 20 минут, пока гречка не станет мягкой.

6. В конце добавьте кусочек сливочного масла, выключите огонь и оставьте блюдо под крышкой еще на 10-15 минут. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

7. Такая гречка по-купечески подходит лучше всего в горячем виде. Блюдо получается очень ароматным, сочным и отлично подходит для семейного ужина без лишних хлопот.

