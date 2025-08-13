Самая вкусная и полезная закуска из сельди за 10 минут: идеально для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Рецепт закуски

Сельдь – очень ценный, полезный и вкусный продукт, который является источником витаминов A, D, Е, К, группы В, а также он богат минералами (кальций, фосфор, йод, селен, железо, магний, цинк, медь, натрий) и омега-3 жирными кислотами. Она благотворно влияет на работу сердца, сосудов, мозга, нервной системы, улучшает состояние кожи, костей, волос и ногтей. Сельдь также является источником легкоусвояемого белка.

Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из маринованной сельди, с луком и чили.

Ингредиенты:

  • сельдь
  • половина крупного фиолетового лука
  • горчица в зернах 1 ч.л.
  • половина острого перца
  • пучок зеленого лука
  • лавровый лист
  • перец горошком и молотый острый перец, соль по вкусу
  • масло (чтобы залить сельдь)
  • чили

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте филе сельди.

Вкусная сельдь для закуски

2. Лук и чили также измельчите.

Лук и чили

3. Переложите в банку слоями, сверху залейте маслом со специями.

Готовая закуска

Подавайте с гренками!

Закуска из сельди с луком

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептовощипродуктырыба

Сейчас мы готовим

Все рецепты