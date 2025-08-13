Самая вкусная и полезная закуска из сельди за 10 минут: идеально для праздничного стола
Сельдь – очень ценный, полезный и вкусный продукт, который является источником витаминов A, D, Е, К, группы В, а также он богат минералами (кальций, фосфор, йод, селен, железо, магний, цинк, медь, натрий) и омега-3 жирными кислотами. Она благотворно влияет на работу сердца, сосудов, мозга, нервной системы, улучшает состояние кожи, костей, волос и ногтей. Сельдь также является источником легкоусвояемого белка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из маринованной сельди, с луком и чили.
Ингредиенты:
- сельдь
- половина крупного фиолетового лука
- горчица в зернах 1 ч.л.
- половина острого перца
- пучок зеленого лука
- лавровый лист
- перец горошком и молотый острый перец, соль по вкусу
- масло (чтобы залить сельдь)
- чили
Способ приготовления:
1. Мелко нарежьте филе сельди.
2. Лук и чили также измельчите.
3. Переложите в банку слоями, сверху залейте маслом со специями.
Подавайте с гренками!
