Сельдь – очень ценный, полезный и вкусный продукт, который является источником витаминов A, D, Е, К, группы В, а также он богат минералами (кальций, фосфор, йод, селен, железо, магний, цинк, медь, натрий) и омега-3 жирными кислотами. Она благотворно влияет на работу сердца, сосудов, мозга, нервной системы, улучшает состояние кожи, костей, волос и ногтей. Сельдь также является источником легкоусвояемого белка.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из маринованной сельди, с луком и чили.

Ингредиенты:

сельдь

половина крупного фиолетового лука

горчица в зернах 1 ч.л.

половина острого перца

пучок зеленого лука

лавровый лист

перец горошком и молотый острый перец, соль по вкусу

масло (чтобы залить сельдь)

чили

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте филе сельди.

2. Лук и чили также измельчите.

3. Переложите в банку слоями, сверху залейте маслом со специями.

Подавайте с гренками!

