Самая вкусная летняя окрошка на айране: рецепт идеального блюда для жаркого дня
Самое вкусное, быстрое, летнее блюдо – окрошка. Готовить ее можно на квасе, сыворотке, минеральной воде, айране.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной, летней окрошки из свежей редиски, с картофелем и колбасой.
Ингредиенты:
- горок
- редиска
- картофель
- вареная колбаса
- яйцо
- укроп и петрушка
- 250-300 мл айрана
- 1 ст.л сладкой горчицы
Способ приготовления:
1. Картофель и яйцо отварите.
2. Овощи нарезаем на мелкие кубики, яйцо натираем на терке.
3. Для заправки: соединяем айран и горчицу.
Полейте овощи, добавьте лед и подавайте!
