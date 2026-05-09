Самое вкусное, быстрое, летнее блюдо – окрошка. Готовить ее можно на квасе, сыворотке, минеральной воде, айране.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной, летней окрошки из свежей редиски, с картофелем и колбасой.

Ингредиенты:

горок

редиска

картофель

вареная колбаса

яйцо

укроп и петрушка

250-300 мл айрана

1 ст.л сладкой горчицы

Способ приготовления:

1. Картофель и яйцо отварите.

2. Овощи нарезаем на мелкие кубики, яйцо натираем на терке.

3. Для заправки: соединяем айран и горчицу.

Полейте овощи, добавьте лед и подавайте!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: