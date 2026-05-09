Самая вкусная летняя окрошка на айране: рецепт идеального блюда для жаркого дня

Ирина Мельниченко
Самое вкусное, быстрое, летнее блюдо – окрошка. Готовить ее можно на квасе, сыворотке, минеральной воде, айране.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной, летней окрошки из свежей редиски, с картофелем и колбасой. 

Ингредиенты: 

  • горок
  • редиска
  • картофель
  • вареная колбаса
  • яйцо
  • укроп и петрушка
  • 250-300 мл айрана
  • 1 ст.л сладкой горчицы

Способ приготовления: 

1. Картофель и яйцо отварите. 

2. Овощи нарезаем на мелкие кубики, яйцо натираем на терке.

3. Для заправки: соединяем айран и горчицу.

Полейте овощи, добавьте лед и подавайте!

