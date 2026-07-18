Самое лучшее блюдо для летнего, жаркого дня – окрошка. Готовить ее можно с айраном, просто кефиром, квасом, минеральной водой, сывороткой. А для свежести не забывайте добавить зелень, свежие огурцы.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, охлаждающей окрошки со сметаной и бульоном.

Ингредиенты:

400 г копченой курицы

300 г огурцов

180 г редиса

300 г отварного картофеля

6 яиц

250 г сметаны 20-25 %

100 г майонеза

300 г кефира

1 л куриного бульона

40 г горчицы

сок половины лимона

листья шпината 150 г

14 г соли +

300 г льда

зелень

Способ приготовления:

1. Мелко нарезаем курицу, огурцы, редис, картофель и белки яиц.

2. Заливка: взбейте в блендере желтки с горчицей, сметаной, кефиром и небольшим количеством майонеза для густоты. Добавьте куриный бульон – для основы, листья шпината – для цвета и свежести. Туда же сразу соль, горчицу и лимонный сок. Заливка должна быть немного концентрированной на вкус.

3. Залейте нарезанные ингредиенты заправкой, добавьте много нарезанной зелени, петрушку и укроп.

4. Добавьте лед, чтобы блюдо было холодным и его можно было сразу есть.

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