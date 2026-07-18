Самая вкусная летняя окрошка от жары: делимся оригинальным рецептом блюда, которое хочется есть каждый день
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Самое лучшее блюдо для летнего, жаркого дня – окрошка. Готовить ее можно с айраном, просто кефиром, квасом, минеральной водой, сывороткой. А для свежести не забывайте добавить зелень, свежие огурцы.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, охлаждающей окрошки со сметаной и бульоном.
Ингредиенты:
- 400 г копченой курицы
- 300 г огурцов
- 180 г редиса
- 300 г отварного картофеля
- 6 яиц
- 250 г сметаны 20-25 %
- 100 г майонеза
- 300 г кефира
- 1 л куриного бульона
- 40 г горчицы
- сок половины лимона
- листья шпината 150 г
- 14 г соли +
- 300 г льда
- зелень
Способ приготовления:
1. Мелко нарезаем курицу, огурцы, редис, картофель и белки яиц.
2. Заливка: взбейте в блендере желтки с горчицей, сметаной, кефиром и небольшим количеством майонеза для густоты. Добавьте куриный бульон – для основы, листья шпината – для цвета и свежести. Туда же сразу соль, горчицу и лимонный сок. Заливка должна быть немного концентрированной на вкус.
3. Залейте нарезанные ингредиенты заправкой, добавьте много нарезанной зелени, петрушку и укроп.
4. Добавьте лед, чтобы блюдо было холодным и его можно было сразу есть.
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