Самая вкусная летняя окрошка от жары: делимся оригинальным рецептом блюда, которое хочется есть каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Рецепт окрошки
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Самое лучшее блюдо для летнего, жаркого дня – окрошка. Готовить ее можно с айраном, просто кефиром, квасом, минеральной водой, сывороткой. А для свежести не забывайте добавить зелень, свежие огурцы.

Самая вкусная летняя окрошка от жары: делимся оригинальным рецептом блюда, которое хочется есть каждый день

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, охлаждающей окрошки со сметаной и бульоном.

Ингредиенты:

  • 400 г копченой курицы
  • 300 г огурцов
  • 180 г редиса
  • 300 г отварного картофеля
  • 6 яиц
  • 250 г сметаны 20-25 %
  • 100 г майонеза
  • 300 г кефира
  • 1 л куриного бульона
  • 40 г горчицы
  • сок половины лимона
  • листья шпината 150 г
  • 14 г соли +
  • 300 г льда
  • зелень

Способ приготовления:

1. Мелко нарезаем курицу, огурцы, редис, картофель и белки яиц.

Самая вкусная летняя окрошка от жары: делимся оригинальным рецептом блюда, которое хочется есть каждый день

2. Заливка: взбейте в блендере желтки с горчицей, сметаной, кефиром и небольшим количеством майонеза для густоты. Добавьте куриный бульон – для основы, листья шпината – для цвета и свежести. Туда же сразу соль, горчицу и лимонный сок. Заливка должна быть немного концентрированной на вкус.

Самая вкусная летняя окрошка от жары: делимся оригинальным рецептом блюда, которое хочется есть каждый день

3. Залейте нарезанные ингредиенты заправкой, добавьте много нарезанной зелени, петрушку и укроп.

Самая вкусная летняя окрошка от жары: делимся оригинальным рецептом блюда, которое хочется есть каждый день

4. Добавьте лед, чтобы блюдо было холодным и его можно было сразу есть.

Самая вкусная летняя окрошка от жары: делимся оригинальным рецептом блюда, которое хочется есть каждый день

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