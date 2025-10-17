Самая вкусная малосольная скумбрия к картофелю: как приготовить в домашних условиях
Малосольная скумбрия – это блюдо, которое прекрасно сочетается с картофелем, салатами или просто с черным хлебом. Его легко приготовить дома без специальных усилий или дорогих ингредиентов. Всего несколько простых шагов, и уже через пару дней вы получите нежную, ароматную и упругую рыбу, которая по вкусу не уступает магазинным вариантам.
Идея приготовления домашней малосольной скумбрии опубликована на странице фудблогера ptashka nadia.77 в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- вода – 1 л
- лавровый лист – 3 шт.
- смесь перцев – 1 ч.л.
- душистый перец горошком – 3 шт.
- кориандр в зернах (по желанию) – 1 ч.л.
- соль – 3 ст.л. (без горки)
- сахар – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. В кастрюле вскипятите воду, добавьте соль, сахар, лавровый лист, перец и кориандр.
2. Дайте рассолу покипеть 2-3 минуты, чтобы специи отдали аромат, затем полностью охладите его.
3. Скумбрию почистите, удалите внутренности, голову и плавники. Тщательно промойте.
4. Выложите рыбу в глубокую емкость и залейте холодным рассолом так, чтобы он полностью покрывал скумбрию.
5. Накройте крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 48 часов.
6. Готовую рыбу можно подавать с маринованным луком: нарежьте лук полукольцами, добавьте немного соли, сахара, уксуса, масла и измельченного укропа. Дайте настояться 15-20 минут.
