Малосольная скумбрия – это блюдо, которое прекрасно сочетается с картофелем, салатами или просто с черным хлебом. Его легко приготовить дома без специальных усилий или дорогих ингредиентов. Всего несколько простых шагов, и уже через пару дней вы получите нежную, ароматную и упругую рыбу, которая по вкусу не уступает магазинным вариантам.

Идея приготовления домашней малосольной скумбрии опубликована на странице фудблогера ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

вода – 1 л

лавровый лист – 3 шт.

смесь перцев – 1 ч.л.

душистый перец горошком – 3 шт.

кориандр в зернах (по желанию) – 1 ч.л.

соль – 3 ст.л. (без горки)

сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. В кастрюле вскипятите воду, добавьте соль, сахар, лавровый лист, перец и кориандр.

2. Дайте рассолу покипеть 2-3 минуты, чтобы специи отдали аромат, затем полностью охладите его.

3. Скумбрию почистите, удалите внутренности, голову и плавники. Тщательно промойте.

4. Выложите рыбу в глубокую емкость и залейте холодным рассолом так, чтобы он полностью покрывал скумбрию.

5. Накройте крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 48 часов.

6. Готовую рыбу можно подавать с маринованным луком: нарежьте лук полукольцами, добавьте немного соли, сахара, уксуса, масла и измельченного укропа. Дайте настояться 15-20 минут.

