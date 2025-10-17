Самая вкусная малосольная скумбрия к картофелю: как приготовить в домашних условиях

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,2 т.
Самая вкусная малосольная скумбрия к картофелю: как приготовить в домашних условиях

Малосольная скумбрия – это блюдо, которое прекрасно сочетается с картофелем, салатами или просто с черным хлебом. Его легко приготовить дома без специальных усилий или дорогих ингредиентов. Всего несколько простых шагов, и уже через пару дней вы получите нежную, ароматную и упругую рыбу, которая по вкусу не уступает магазинным вариантам.

Идея приготовления домашней малосольной скумбрии опубликована на странице фудблогера ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт.
  • вода – 1 л
  • лавровый лист – 3 шт.
  • смесь перцев – 1 ч.л.
  • душистый перец горошком – 3 шт.
  • кориандр в зернах (по желанию) – 1 ч.л.
  • соль – 3 ст.л. (без горки)
  • сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. В кастрюле вскипятите воду, добавьте соль, сахар, лавровый лист, перец и кориандр.

2. Дайте рассолу покипеть 2-3 минуты, чтобы специи отдали аромат, затем полностью охладите его.

3. Скумбрию почистите, удалите внутренности, голову и плавники. Тщательно промойте.

4. Выложите рыбу в глубокую емкость и залейте холодным рассолом так, чтобы он полностью покрывал скумбрию.

5. Накройте крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 48 часов.

6. Готовую рыбу можно подавать с маринованным луком: нарежьте лук полукольцами, добавьте немного соли, сахара, уксуса, масла и измельченного укропа. Дайте настояться 15-20 минут.

