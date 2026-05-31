Все рецепты
Самая вкусная намазка "Пальчики оближешь" из вареных яиц, с сыром и чесноком: делимся рецептом
Если вы хотите приготовить вкусную намазку, идеальной основой будут вареные яйца, сыр любой. А для пикантности добавьте зеленый лук, специи, тертый чеснок, зелень.
Редакция FoodOboz делится очень простым и быстрым рецептом очень вкусной закуски-намазки из вареных яиц.
Ингредиенты:
- вареные яйца
- крем-сыр или плавленный
- зелень
- чеснок тертый
- специи
Способ приготовления:
1. Яйца отварите, разомните или натрите вместе с сыром и чесноком.
2. Добавьте специи, зелень и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: