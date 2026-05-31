Если вы хотите приготовить вкусную намазку, идеальной основой будут вареные яйца, сыр любой. А для пикантности добавьте зеленый лук, специи, тертый чеснок, зелень.

Редакция FoodOboz делится очень простым и быстрым рецептом очень вкусной закуски-намазки из вареных яиц.

Ингредиенты:

вареные яйца

крем-сыр или плавленный

зелень

чеснок тертый

специи

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, разомните или натрите вместе с сыром и чесноком.

2. Добавьте специи, зелень и перемешайте.

