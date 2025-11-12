Скумбрия – это рыба, которую любят за нежное мясо и выразительный вкус. Если вы ищете, как приготовить ее вкусно и необычно, стоит попробовать сделать скумбрию в томатном маринаде. Такое блюдо получается сочным, ароматным и идеально подходит и для праздничного стола, и для повседневного обеда. К тому же, готовится оно без лишних усилий, а результат всегда впечатляет – маринад придает рыбе насыщенный вкус с легкой кислинкой.

Идея приготовления скумбрии в томатном маринаде опубликована на странице фудблогера galina.sirotyk в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

масло – 100 мл.

уксус яблочный – 65 мл.

сахар – 2 ст.л.

соль – 1-2 ст.л.

перец горошком – по вкусу

кориандр – 0,5 ч.л.

томатная паста или кетчуп – 5 ст.л.

лук – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Очистите скумбрию, удалите внутренности, промойте под прохладной водой и нарежьте порционными кусочками.

2. Лук нарежьте тонкими кольцами – он придаст маринаду приятной сладости.

3. В сотейнике смешайте масло, уксус, сахар, соль, перец горошком, кориандр и томатную пасту или кетчуп.

4. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, чтобы ингредиенты хорошо соединились, а затем охладите маринад до комнатной температуры.

5. В глубокую посуду выложите слои рыбы и лука, каждый из которых заливайте томатным маринадом.

6. Накройте крышкой или пленкой и поставьте в холодильник на 24 часа, чтобы скумбрия хорошо пропиталась.

