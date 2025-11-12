Самая вкусная скумбрия в томатном маринаде: делимся пошаговым рецептом
Скумбрия – это рыба, которую любят за нежное мясо и выразительный вкус. Если вы ищете, как приготовить ее вкусно и необычно, стоит попробовать сделать скумбрию в томатном маринаде. Такое блюдо получается сочным, ароматным и идеально подходит и для праздничного стола, и для повседневного обеда. К тому же, готовится оно без лишних усилий, а результат всегда впечатляет – маринад придает рыбе насыщенный вкус с легкой кислинкой.
Идея приготовления скумбрии в томатном маринаде опубликована на странице фудблогера galina.sirotyk в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- масло – 100 мл.
- уксус яблочный – 65 мл.
- сахар – 2 ст.л.
- соль – 1-2 ст.л.
- перец горошком – по вкусу
- кориандр – 0,5 ч.л.
- томатная паста или кетчуп – 5 ст.л.
- лук – 3 шт.
Способ приготовления:
1. Очистите скумбрию, удалите внутренности, промойте под прохладной водой и нарежьте порционными кусочками.
2. Лук нарежьте тонкими кольцами – он придаст маринаду приятной сладости.
3. В сотейнике смешайте масло, уксус, сахар, соль, перец горошком, кориандр и томатную пасту или кетчуп.
4. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, чтобы ингредиенты хорошо соединились, а затем охладите маринад до комнатной температуры.
5. В глубокую посуду выложите слои рыбы и лука, каждый из которых заливайте томатным маринадом.
6. Накройте крышкой или пленкой и поставьте в холодильник на 24 часа, чтобы скумбрия хорошо пропиталась.
