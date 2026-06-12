Молодая спаржа остается одним из самых популярных сезонных продуктов, а сочетание с беконом давно стало классикой домашней кухни. Такая закуска готовится без сложных ингредиентов, но получается очень эффектной и ароматной. Хрустящий бекон, сочные помидоры черри, запеченный чеснок и пармезан удачно подчеркивают нежный вкус спаржи. Это блюдо прекрасно подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусной спаржи в беконе опубликована на странице фудблогерши valeriia.moroz в Instagram.

Ингредиенты:

спаржа – 20–25 шт.

бекон – 5-6 ломтиков

помидоры черри – 200 г

чеснок – 1 головка

лимон – 1/2 шт.

лимонный сок – из небольшого кусочка лимона

пармезан – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Спаржу помойте, отломите жесткие нижние кончики и, при необходимости, снимите грубую кожицу с нижней части стеблей.

2. Соберите по 3–4 стебля в небольшие пучки и оберните каждый ломтиком бекона.

3. Выложите подготовленную спаржу в форму для запекания.

4. Добавьте помидоры черри, разрезанную пополам головку чеснока и кружочки лимона.

5. Слегка сбрызните ингредиенты лимонным соком, посыпьте сушеным чесноком и черным перцем.

6. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 25-30 минут.

7. За 5 минут до окончания приготовления уберите кружочки лимона, посыпьте блюдо тертым пармезаном и верните в духовку до образования легкой сырной корочки.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что нужно добавить в жареный картофель, чтобы он получился хрустящим.