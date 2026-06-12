Самая вкусная спаржа в беконе: как приготовить трендовою сезонную закуску
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Молодая спаржа остается одним из самых популярных сезонных продуктов, а сочетание с беконом давно стало классикой домашней кухни. Такая закуска готовится без сложных ингредиентов, но получается очень эффектной и ароматной. Хрустящий бекон, сочные помидоры черри, запеченный чеснок и пармезан удачно подчеркивают нежный вкус спаржи. Это блюдо прекрасно подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.
Идея приготовления вкусной спаржи в беконе опубликована на странице фудблогерши valeriia.moroz в Instagram.
Ингредиенты:
- спаржа – 20–25 шт.
- бекон – 5-6 ломтиков
- помидоры черри – 200 г
- чеснок – 1 головка
- лимон – 1/2 шт.
- лимонный сок – из небольшого кусочка лимона
- пармезан – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Спаржу помойте, отломите жесткие нижние кончики и, при необходимости, снимите грубую кожицу с нижней части стеблей.
2. Соберите по 3–4 стебля в небольшие пучки и оберните каждый ломтиком бекона.
3. Выложите подготовленную спаржу в форму для запекания.
4. Добавьте помидоры черри, разрезанную пополам головку чеснока и кружочки лимона.
5. Слегка сбрызните ингредиенты лимонным соком, посыпьте сушеным чесноком и черным перцем.
6. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 25-30 минут.
7. За 5 минут до окончания приготовления уберите кружочки лимона, посыпьте блюдо тертым пармезаном и верните в духовку до образования легкой сырной корочки.
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